Professores e técnicos administrativos do IFS encerram greve

Professores e técnicos administrativos do Instituto Federal de Sergipe (IFS) encerraram a greve nesta sexta-feira (28), após cerca de três meses de paralisação.

De acordo com o calendário aprovado, os técnicos-administrativos retornam às atividades na próxima quarta-feira (03). Mas as aulas voltam apenas no dia 09 de julho. O objetivo é fornecer tempo hábil para que os estudantes se organizem quanto aos transportes do interior.

A decisão ocorreu em assembleia realizada pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe).

Entre as reivindicações atendidas parcialmente pelo governo federal estão a recomposição salarial de 34% para a equipe técnica e 22% para os professores. Ficou acordado que 9% da recomposição começará a ser paga a partir de 2025, e em 2026, mais 5% de recomposição. Também houve ajustes no orçamento e reajuste dos auxílios e bolsas dos estudantes.