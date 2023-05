Programa Acolher está com inscrições abertas. São ofertadas 95 vagas

São ofertadas 95 vagas para psicologia e assistência social, distribuídas nas dez diretorias regionais de educação

O Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de psicólogos e assistentes sociais no âmbito do programa Acolher encontra-se com o período de inscrição aberto a partir desta segunda-feira, 15. As inscrições devem ser realizadas até 16 de junho, exclusivamente, no portal da Seduc (http://www.seduc.se.gov.br). Na aba editais e seleções, em que consta o mencionado edital, também está disponível a ficha de inscrição, bem como a relação dos procedimentos necessários à efetivação da inscrição e o envio da documentação exigida.

De acordo com o edital nº 10/2023, serão disponibilizadas 95 vagas, 60 das quais são para psicólogos e outras 35 destinadas para assistentes sociais, além de cadastro reserva. Os profissionais serão alocados nas dez diretorias regionais de educação de Sergipe e cumprirão uma carga-horária de 30 horas semanais.

Segundo o secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, o programa Acolher tem como objetivo aprimorar e fortalecer as atividades coletivas e multidisciplinares voltadas para a saúde mental dos alunos, professores e servidores da rede estadual de ensino, com a promoção de ações cotidianas da escola. Importante ressaltar que esses profissionais não farão atendimento clínico individualizado de estudantes, nem atendimento psicoterapêutico.

“O programa Acolher tem como foco promover a assistência coletiva tanto nas escolas da rede estadual quanto nas diretorias regionais de educação e vem para desenvolver iniciativas que promovam avanços das condições de trabalho dos profissionais da educação, fomentando e planejando junto à escola a construção de valores e soluções que colaborem positivamente com o bem-estar, o rendimento escolar e a integração com a sociedade. É o maior e mais completo programa presencial de psicólogos e assistentes sociais nas escolas sergipanas, atendendo aos anseios de professores, alunos, pais de alunos e de toda a comunidade escolar”, destacou.

Acolhimento psicossocial

O programa Acolher visa a instituir uma equipe de apoio psicossocial escolar em cada diretoria regional, de caráter multidisciplinar, a ser composta de psicólogos e assistentes sociais que atuarão com a finalidade de oferecer suporte às escolas das respectivas regiões da rede pública estadual de ensino. “Por ser presencial, teremos um programa com a maior capilaridade e capacidade de resolutividade e assistência do pais”, ressalta Zezinho Sobral.

Os profissionais de psicologia estarão habilitados para identificar e resolver problemas psicossociais que possam bloquear desenvolvimento de potencialidades dos alunos; auxiliar e subsidiar a unidade escolar em situações de violência grave e que necessitem de atendimento emergencial; realizar pesquisas, diagnósticos e intervenção individual ou em grupo, contribuindo na elaboração de planos e políticas educacionais; utilizar instrumentos e testes psicológicos, a fim de orientar a equipe escolar e avaliar a eficiência dos programas educacionais; desenvolver programas de orientação profissional, visando a um melhor aproveitamento e desenvolvimento do potencial dos alunos e dos problemas que prejudicam a permanência e o rendimento do estudante.

Para as demandas em Assistência Social, os profissionais estarão habilitados a identificar os problemas que prejudiquem a permanência e o rendimento do aluno, auxiliando no planejamento do combate à evasão escolar; realizar o levantamento dos estudantes em situação de vulnerabilidade e direcioná-los para os programas sociais; fortalecer a integração das famílias no cotidiano escolar, realizando visitas, em casos específicos, para entender as diversas realidades; orientar os diretores, coordenadores, professores, pais e alunos a seguirem e cumprirem um papel social importante para a escola, respeitando e entendendo os direitos que cada um tem e suas responsabilidades no meio educacional; trabalhar no ambiente escolar de forma preventiva, percebendo fatores que produzem impacto negativo na área educacional e propor soluções para evitar que os problemas se repitam.

