Programa Aedes do Bem é apresentado a gestores da saúde sergipana

Ciência, tecnologia, inovação e sustentabilidade aliadas no combate do mosquito Aedes aegypti, assim pode ser definido o programa Aedes do BemTM , desenvolvido pela multinacional de biotecnologia Oxitec, que foi apresentado a gestores da saúde sergipana no encontro realizado na quinta-feira, 1°, no auditório da Prime Escritórios. O evento foi idealizado pela empresa sergipana Q-Limpo, em parceria com o Grupo Expansão e a Líder Saúde Ambiental.

Participaram do encontro representantes do Governo do Estado Sergipe e da Prefeitura de Aracaju, dos municípios de São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, Umbaúba, Barra dos Coqueiros, Itabaiana e do Grupo Tiradentes.

O gestor ambiental do Grupo Líder, Marcelo Reis, destaca como a biotecnologia do produto é segura e apresenta excelentes resultados sem impactos ao meio ambiente. “O Aedes do BemTM é uma grande novidade que estamos apresentando às principais capitais do Nordeste, para suprir as necessidades dos órgãos públicos e de empresas no combate ao mosquito”, comenta.

Segundo Marcelo, há uma demanda de soluções efetivas, pois as que estão disponíveis no mercado se tornaram saturadas e com uma baixa eficácia. “O Aedes aegypti se tornou resistente a muitos produtos, então precisamos de alternativas reais que tragam resultados, para que possa beneficiar as pessoas e trazer qualidade de vida para a população. O Aedes do BemTM veio para agregar e fortalecer o trabalho que já é feito continuamente pelos municípios”, detalha.

Solução inovadora

O Aedes do Bem™ é uma solução biológica que usa mosquitos Aedes aegypti machos autolimitantes – que não picam, não transmitem doenças e combatem a própria espécie. O produto é composto por uma caixa reutilizável e refis contendo os ovos do Aedes do Bem™. Ao serem ativados com água, os ovos eclodem e se desenvolvem no interior da Caixa do Bem, e assim que os machos atingem a fase adulta, voam para o ambiente urbano, procuram ativamente e acasalam com as fêmeas do Aedes aegypti– que picam e são responsáveis pela transmissão de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Deste cruzamento apenas os descendentes machos chegam à fase adulta, herdando a característica autolimitante. O resultado é a queda do número de fêmeas que picam e transmitem doenças, e, consequentemente, o controle populacional direcionado do Aedes Aegypti.

96% de supressão do Aedes aegypti em Indaiatuba/SP

O produto foi lançado comercialmente em 2021, após mais de 10 anos de estudos, ejá foi adotado por alguns municípios,Em Indaiatuba, em parceria com as autoridades municipais de controle de vetores, projeto piloto da Oxitec demonstrou a eficácia na supressão de populações de Aedes aegypti em quatro comunidades urbanas densamente povoadas da cidade em quando comparadas a áreas não tratadas. As liberações do Aedes do Bem™ no município foram realizadas com a aprovação da autoridade nacional de biossegurança do Brasil, a CTNBio, e continuou após a aprovação comercial do produto, em 2020. Os resultados deste projeto piloto foram publicados em 2022 na revista científica Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, e mostraram que durante o pico da temporada de mosquitos (novembro a abril), as populações do Aedes aegypti nas áreas tratadas foram suprimidas entre 88% e 96% em relação às áreas não tratadas.

O município de Porto Nacional, localizado no Tocantins, foi o primeiro da região Norte a aderir à tecnologia. Na primeira etapa de implantação, que aconteceu no início de 2023, 102 Caixas do Bem foram instaladas em locais estratégicos de 3 bairros, que reúnem 6.974 moradores, cerca de 10% da população, em uma área total de 170 mil metros quadrados.

Durante o evento,a bióloga, pesquisadora e coordenadora de operações de campo da Oxitec, Drª Luciana Medeiros, apresentou os detalhes do Aedes do Bem™ e esclareceu as dúvidas dos gestores. “Estamos na fase de distribuição nacional do produto e ficamos muito felizes de poder estar em Aracaju e em outros municípios do Nordeste que, devido às condições climáticas, apresentam alto índice de infestação peloAedes”, comenta.

Para Luciana, é uma satisfação apresentar aos gestores um produto que apresenta resultados tão significativos para a saúde pública. “É muito bom circular pelo Brasil e ver como as pessoas entendem a proposta do Aedes do Bem™ como mais uma opção para proteger a população. É um produto que chega como aliado, preenchendo as lacunas deixadas pelas metodologias tradicionais de combate ao mosquito”, detalha a pesquisadora.

Receptividade

Os representantes dos municípios receberam com entusiasmo as informações sobre o Aedes do Bem™. O coordenador do Programa de Controle do Aedes da Prefeitura de Aracaju, Jeferson Santana, considera que quanto mais formas de combater o mosquito, melhor. “O que vimos hoje foi um produto inovador, que surpreende até a quem já tem muitos anos trabalhando no controle de vetores. O Aedes do Bem™ é uma proposta nova que pode nos libertar um pouco do uso do inseticida, que é uma solução que tem muitos impactos, se tornando um caminho eficiente para melhorar o combate ao mosquito, que continua fazendo tantasvítimas”, pontua.

Acácia de Carvalho, gerente de endemias do Centro de Controle de Zoonoses de Lagarto, município do Centro-Sul sergipano, conta que o Aedes do Bem pode se tornar um grande aliado para os agentes públicos de saúde.”É um produto que vem para auxiliar no controle do Aedes, com uma tecnologia muito inovadora. Ao ver a explicação, ficou evidente que trará muitos benefícios para diminuir os índices das doenças transmitidas pelo mosquito. Saímos do evento com uma impressão muito positiva e avaliando a adesão para dar mais força ao nosso trabalho para manter a população saudável”, enfatiza.

Foto: Michel Oliveira

