Programa ‘Agora Tem Especialistas’ avança e amplia assistência em saúde

Representantes da Secretaria de Estado da Saúde (SES) se reuniram nesta sexta-feira, 22, com integrantes do Ministério da Saúde (MS) e da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe (Federase). O encontro teve a finalidade de discutir o Programa ‘Agora Tem Especialistas’, iniciativa do Governo Federal que tem a missão de reduzir o tempo de espera para consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos, ampliando a assistência especializada no Estado.

Segundo a diretora de Atenção Especializada em Saúde da SES, Neuzice Lima, o ‘Agora Tem Especialistas’ é composto por oito componentes de atuação. “Em Sergipe, o componente cirúrgico está integrado ao Programa Opera Sergipe, que ampliou as cirurgias de média complexidade e, neste ano, também passou a realizar cirurgias de alta complexidade. Outro destaque é o componente de provimento de especialistas, com perspectiva da chegada de cinco novos profissionais que atuarão nas áreas de cardiologia, gastroenterologia e oncologia, em Lagarto e Aracaju, realizando exames como ecocardiograma, colonoscopia e colposcopia. Outras tratativas estão sendo realizadas para avançar nos demais componentes do programa, conforme definição do Grupo Condutor Estadual”, destacou.

Com a consolidação dessas ações, Sergipe se destaca como um dos estados que mais têm avançado na implementação do programa ‘Agora Tem Especialistas’, fortalecendo a rede de atenção e garantindo o acesso da população aos cuidados especializados.

De acordo com o coordenador-geral da Força Nacional do SUS (FN-SUS), Rodrigo Stabeli, o programa veio para apoiar o estado e os municípios a enfrentar um problema crônico do pós-pandemia, que foi o aumento do tempo de espera para consultas, exames e outros procedimentos. “O programa trabalha em diferentes frentes, desde o reforço nos hospitais públicos, até a transferência de créditos para hospitais filantrópicos e particulares. Essa é a primeira de muitas visitas. O ministro Padilha já esteve aqui, esteve também em Lagarto para lançar a modalidade oncológica do programa, e nos dias 22 e 23 de setembro haverá nova reunião técnica para definir os próximos passos”, explicou Stabeli.

Na reunião, a presidente da Federase, Carolina Teixeira, destacou o papel das instituições na execução do programa. “O programa oferece diversas possibilidades de participação dos hospitais filantrópicos, que poderão contribuir não apenas para o desenvolvimento da iniciativa do Ministério, mas também para a execução de políticas públicas em Sergipe”.

Foto: Valter Sobrinho