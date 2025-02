Programa Alfabetiza Sergipe inicia a 3ª etapa de inscrições

Após o sucesso das duas primeiras fases de busca ativa, o Programa Alfabetiza Sergipe, da Secretaria de Estado da Educação (Seed), dá início à terceira etapa de inscrições para a alfabetização de jovens, adultos e idosos em todo o estado. Com o início das aulas marcado para o dia 17 de fevereiro, a equipe do programa direcionará seus esforços para as localidades que ainda têm público-alvo para a alfabetização, buscando ampliar o acesso à educação e transformar vidas. Vale lembrar que as inscrições para participar do programa continuarão abertas mesmo após a aula inaugural.

Nessa nova fase, cada alfabetizador será responsável por montar sua turma, organizando os grupos de acordo com a demanda local e direcionando os alunos para escolas estaduais e municipais. As novas turmas, fruto dessa etapa de inscrições, terão suas aulas iniciadas no dia 17 de março, proporcionando mais uma oportunidade para aqueles que desejam aprender a ler e a escrever.

O coordenador do programa, Everton Pereira, destaca que o ‘Alfabetiza Sergipe’ está no caminho certo. “Estamos muito felizes com a adesão da população, e a marca de quatro mil inscritos demonstra que estamos no caminho certo. Nossa intenção é que aqueles que já estão participando sirvam como exemplo para que outros não-alfabetizados também se sintam motivados a dar esse importante passo. A alfabetização é um direito fundamental e abre portas para mais independência, dignidade e participação ativa na sociedade”, afirmou

O programa pretende alcançar jovens a partir dos 15 anos, adultos e idosos que desejam aprender a ler e a escrever. Além disso, o programa também conta com a parceria da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela execução das formações e alinhamento pedagógico das aulas.

Foto: Maria Odília