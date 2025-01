Programa Barriguinha Cheia garantirá acolhimento a estudantes

Programa Barriguinha Cheia garantirá acolhimento nutricional para os estudantes da rede pública estadual

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), vem preparando ações para que o ano letivo de 2025 seja muito especial. Uma delas é o ‘Barriguinha Cheia’, uma iniciativa voltada para garantir que cerca de 120 mil estudantes da rede estadual recebam acolhimento nutricional assim que cheguem à escola, fortalecendo a segurança alimentar e nutricional no ambiente escolar. O ‘Barriguinha Cheia’ foi elaborado com todo empenho pelo Departamento de Alimentação Escolar da Seduc e tem o objetivo de promover uma refeição matinal e balanceada a 100% dos estudantes matriculados no ensino fundamental e médio da rede estadual de ensino, priorizando cardápios nutritivos e a inclusão de alimentos provenientes da agricultura familiar local.

“Essa iniciativa, que complementa a alimentação regularmente oferecida, é uma resposta estratégica às necessidades identificadas no cotidiano das escolas, considerando o papel fundamental da alimentação escolar no desenvolvimento integral dos estudantes. A inclusão de uma refeição no início do turno potencializa o aproveitamento acadêmico, melhora o comportamento escolar e contribui para a formação de hábitos alimentares saudáveis, além de assegurar que estudantes de diferentes contextos socioeconômicos tenham acesso a refeições equilibradas”, destaca a diretora do Departamento de Alimentação Escolar da Seduc, Lucileide Rodrigues.

Ainda de acordo com a gestora, o ‘Barriguinha Cheia’ irá contribuir para um bom rendimento do estudante. “O acolhimento nutricional é essencial, especialmente com o café da manhã, a refeição mais importante do dia. A partir do momento em que o aluno se alimenta, ele fica mais produtivo na sala de aula. Muitos alunos deixam de ir para escola porque não têm o que comer, e isso garante que eles não deixem de frequentar a escola”, complementou.

Para a nutricionista do Departamento de Alimentação Escolar, Dayanne Marques, esse programa foi pensado para aqueles estudantes que chegam à escola sem ter feito uma refeição em casa. “O ‘Barriguinha Cheia’ oferece suporte para que eles possam manter a rotina de aprendizado mais tranquila. “Essa refeição será ofertada no início, logo quando eles chegam, depois eles têm o lanche no horário normal. É como se fosse um café da manhã na escola, para que eles consigam ter mais foco e que esse primeiro momento na escola seja um momento de acolhimento”, reforça.

O programa Barriguinha Cheia foi inspirado em atividades realizadas pelo diretor Dilson Gonzaga, que já executava a ideia por iniciativa própria. Ao chegar os alunos no primeiro turno, a gestão da escola fornece um lanche rápido como forma de assegurar o acolhimento nutricional no desjejum, facilitando a concentração e aprendizagem. “É uma ideia nossa, que iniciamos em 2019, e agora o Estado adotou e replicará em toda a rede. Ficamos felizes com a dimensão que esse trabalho ganhou, porque ele entrará justamente em unidades onde a comunidade em volta é bastante vulnerável”, informou o pedagogo.

O Barriguinha Cheia será implementado em todas as escolas estaduais a partir do início do ano letivo de 2025 e promete um cardápio balanceado, elaborado por nutricionistas, além de incluir produtos da agricultura familiar local. “Essa iniciativa é essencial porque garante cidadania e dignidade às nossas crianças. A escola é lugar de acolhimento e, dessa forma, com os filhos alimentados, as mães ficam tranquilas”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, o Barriguinha Cheia incentivará a permanência dos estudantes em sala de aula, promovendo um ambiente propício ao aprendizado. É uma tranquilidade para os pais. “Todo estudante precisa ter acolhimento nutricional. Vimos a iniciativa pioneira do Colégio Estadual João Batista Nascimento, em Nossa Senhora do Socorro, que deu muito certo e faz a diferença. Decidimos expandir para toda a rede estadual. A alimentação incentiva a permanência dos alunos em salas de aula, promovendo um ambiente escolar mais propício ao aprendizado. É importante garantir que nossos estudantes tenham conhecimento, bem-estar e saúde. O programa é mais um passo para oferecer condições dignas e garantia de segurança nutricional para nossos alunos”, destaca o gestor.

Para os pais de alunos, incluir uma refeição no início do turno traz benefícios significativos para os estudantes, pois ajuda no desempenho dos estudantes e contribui para que eles estejam bem alimentados. “Esse programa é uma ótima ajuda para muitos pais, pois ainda existem pessoas que não tem a condição de dar o café da manhã aos seus filhos e garantir que agora esses estudantes vão ter isso na escola é muito bom”, compartilhou Gabriela Fontes.

