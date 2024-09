Programa de Fellowship Médico da Hapvida NDI e do IDOMED abre 32 vagas

As inscrições podem ser feitas até 15 de setembro. As vagas são distribuídas entre as áreas de Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia

Estão abertas as inscrições nacionais para o programa de Fellowship, curso de formação médica fruto da parceria entre a Hapvida NotreDame Intermédica, maior empresa de saúde verticalizada da América Latina, e o Instituto de Educação Médica (IDOMED). O programa representa uma oportunidade ímpar para profissionais médicos em busca de aprimoramento e especialização. As inscrições para o processo seletivo vão até o dia 15 de setembro e podem ser feitas pelo site https://www.idomed.com.br/selecao.

No total, são 32 vagas distribuídas nas cidades de Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Recife e Teresina. O programa atua nas áreas de Clínica Médica, Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia, nas quais o participante segue uma carga horária de 60h semanais otimizadas, com prática supervisionada, plantão remunerado, aulas online, além de uma plataforma digital que oferece vídeos, podcasts, artigos, lives mensais com especialistas e outros materiais de estudo que apoiam a formação prática.

O fellowship vai além dos conhecimentos técnicos específicos de cada área, oferecendo também uma visão completa sobre gestão e liderança, áreas que estão cada vez mais em demanda entre os médicos e ainda pouco exploradas no mercado.

“Contamos com um corpo docente e preceptores altamente qualificados, comprometidos com a excelência no ensino, além de uma infraestrutura moderna e tecnologicamente avançada. Nosso objetivo é oferecer um programa educacional que não apenas garanta uma formação sólida e atualizada, mas que também esteja alinhado com as demandas crescentes do mercado. Assim, apoiamos o desenvolvimento contínuo dos profissionais de saúde, preparando-os para enfrentar os desafios atuais da medicina”, declara o Dr. Silvio Pessanha Neto, Doutor em Neurologia e CEO do Instituto de Educação Médica (IDOMED).

Com duração de 24 a 36 meses, dependendo da especialidade, o Fellowship segue os mais altos padrões de formação médica em relação à carga horária e ao conteúdo programático – mais de 80% para atividades práticas e 20% dedicados à teoria –, combinando a excelência acadêmica e o ensino de alto padrão do IDOMED, com a infraestrutura de ponta e a operação alinhada aos melhores protocolos de assistência da Hapvida NotreDame Intermédica.

“Reiteramos nosso compromisso com o investimento em educação como um pilar essencial para elevar a qualidade da assistência à saúde. Para isso, estabelecemos essa parceria com uma instituição de grande prestígio acadêmico com o objetivo de promover a formação dentro de nossos hospitais e preparar profissionais que reflitam nosso padrão de excelência em medicina e atuem com um elevado nível de competência”, explica Jadson Franco, gerente nacional de Educação e Publicações Científicas da Hapvida NotreDame Intermédica.

Ao final, o aluno recebe um certificado de pós-graduação Lato Sensu, habilitando, em alguns casos, para realização da prova de título (conforme diretrizes da sociedade de especialidade), além de construir uma importante rede de network com outros alunos, médicos e especialistas, produção acadêmica e a possibilidade de contratação.

Sobre a Hapvida NotreDame Intermédica

Com 79 anos de experiência a partir das aquisições durante sua história no país, a Hapvida NotreDame Intermédica é hoje a maior empresa de saúde e odontologia da América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende cerca de 15,7 milhões de beneficiários de saúde e odontologia, tem à disposição a maior rede própria de atendimento com um sistema integrado que conecta as unidades das cinco regiões do país.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão abrangente e integrada, voltada ao cuidado da saúde por meio de 85 hospitais, 77 prontos atendimentos, 347 clínicas médicas e 294 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.

Sobre o IDOMED

O IDOMED é um grupo que reúne 17 escolas médicas e consolida a tradição de mais de 25 anos de experiência nesse segmento. Está presente em todas as regiões do país, com mais de 7,5 mil alunos e foco em excelência no ensino, aprendizado prático, tecnologia aplicada, desenvolvimento docente e conexão com a carreira médica. O grupo oferece programas de graduação, pós-graduação, especialização e cursos de aperfeiçoamento e atualização, e está entre os líderes na incorporação de tecnologia educacional voltada à formação em Medicina.

Fonte e foto assessoria