Programa “Ipes Leve” é aliado no combate à obesidade em Sergipe

A obesidade é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é um dos principais fatores de risco para diversas doenças. Com o propósito de conscientizar a população sobre essa epidemia global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou, em 2020, o Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março. Em Sergipe, o Ipesaúde reforça seu compromisso com a saúde de seus beneficiários ao oferecer o programa ‘Ipes Leve’, que auxilia na perda de peso através de um atendimento multidisciplinar.

Segundo a enfermeira, Rachel Rezende, responsável pelo Ipes Leve, o programa, realizado mensalmente no Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior, foi criado com o propósito de conscientizar, motivar e apoiar os pacientes em relação aos riscos da obesidade, oferecendo suporte médico, nutricional e psicológico. “O Ipes Leve foi criado para ajudar os pacientes a perderem peso de forma saudável, promovendo qualidade de vida e alertando sobre riscos que a comorbidade pode acarretar ao longo da vida”, explica.

O Ipes Leve ocorre uma vez por mês e é dividido em quatro grupos. Para participar, os beneficiários precisam ter o índice de massa corporal (IMC) acima de 30 e a disponibilidade para comparecer ao Centro de Diabetes. “É essencial que o paciente tenha a manhã toda livre para participar das atividades que oferecemos, através de educação nutricional e física. É assim que vamos instruindo o paciente para alcançar suas metas”, detalha a enfermeira.

Durante seis meses, os participantes realizam consultas com médicos, nutricionistas e psicólogos, além de assistirem a palestras motivacionais. No final do programa, recebem um certificado pela perda de peso alcançada. “Tratar a obesidade, hoje em dia, não é só estética. A gente tem que tratar a obesidade para ter qualidade de vida e pensar também que não é só alimentação e medicação. E é preciso focar também nas questões emocionais, porque elas acabam descompensando nossa alma”, ressalta Rachel Rezende.

Resultados do programa

Entre os participantes do Ipes Leve está Adlaiane Alves, de 37 anos. “Entrei no Ipes Leve com o objetivo de perder peso e melhorar minha saúde, aptidão física e estética. Estou adorando o programa. Já perdi oito quilos graças ao acompanhamento do nutricionista, do médico e da psicóloga, que tem me ajudado muito”, conta.

Ela também destaca a importância do programa na adoção de hábitos mais saudáveis. “O Ipes Leve tem sido fundamental para me incentivar a praticar atividades físicas e a manter uma alimentação equilibrada. Isso sempre foi uma dificuldade para mim, mas hoje em dia estou conseguindo. Além disso, minha autoestima e meu fôlego melhoraram muito”, afirma.

Maria Isabel Torres é outra beneficiária do Ipesaúde que participa do Ipes Leve e comemora os resultados de participar da iniciativa. “Eu entrei no programa para sair da obesidade e ficar com o corpinho perfeito. Desde que entrei, já perdi 10 quilos”, conta. Ela recomenda o programa para outras pessoas que, assim como ela, necessitam perder peso. “Venham também para o Ipes Leve porque ele é maravilhoso para ajudar a emagrecer. Vale lembrar que os resultados dependem também do comprometimento de cada um”, diz.

Como participar do Ipes Leve

Os interessados em participar do Ipes Leve podem comparecer pessoalmente ao Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior, localizado na Praça Almirante Tamandaré, nº 75, Bairro São José, Aracaju/SE, ou entrar em contato pelo telefone (79) 3198-4321.

Foto: Ascom Ipesaúde

A obesidade é uma condição crônica que afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é um dos principais fatores de risco para diversas doenças. Com o propósito de conscientizar a população sobre essa epidemia global, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou, em 2020, o Dia Mundial da Obesidade, celebrado em 4 de março. Em Sergipe, o Ipesaúde reforça seu compromisso com a saúde de seus beneficiários ao oferecer o programa ‘Ipes Leve’, que auxilia na perda de peso através de um atendimento multidisciplinar.

Segundo a enfermeira, Rachel Rezende, responsável pelo Ipes Leve, o programa, realizado mensalmente no Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior, foi criado com o propósito de conscientizar, motivar e apoiar os pacientes em relação aos riscos da obesidade, oferecendo suporte médico, nutricional e psicológico. “O Ipes Leve foi criado para ajudar os pacientes a perderem peso de forma saudável, promovendo qualidade de vida e alertando sobre riscos que a comorbidade pode acarretar ao longo da vida”, explica.

O Ipes Leve ocorre uma vez por mês e é dividido em quatro grupos. Para participar, os beneficiários precisam ter o índice de massa corporal (IMC) acima de 30 e a disponibilidade para comparecer ao Centro de Diabetes. “É essencial que o paciente tenha a manhã toda livre para participar das atividades que oferecemos, através de educação nutricional e física. É assim que vamos instruindo o paciente para alcançar suas metas”, detalha a enfermeira.

Durante seis meses, os participantes realizam consultas com médicos, nutricionistas e psicólogos, além de assistirem a palestras motivacionais. No final do programa, recebem um certificado pela perda de peso alcançada. “Tratar a obesidade, hoje em dia, não é só estética. A gente tem que tratar a obesidade para ter qualidade de vida e pensar também que não é só alimentação e medicação. E é preciso focar também nas questões emocionais, porque elas acabam descompensando nossa alma”, ressalta Rachel Rezende.

Resultados do programa

Entre os participantes do Ipes Leve está Adlaiane Alves, de 37 anos. “Entrei no Ipes Leve com o objetivo de perder peso e melhorar minha saúde, aptidão física e estética. Estou adorando o programa. Já perdi oito quilos graças ao acompanhamento do nutricionista, do médico e da psicóloga, que tem me ajudado muito”, conta.

Ela também destaca a importância do programa na adoção de hábitos mais saudáveis. “O Ipes Leve tem sido fundamental para me incentivar a praticar atividades físicas e a manter uma alimentação equilibrada. Isso sempre foi uma dificuldade para mim, mas hoje em dia estou conseguindo. Além disso, minha autoestima e meu fôlego melhoraram muito”, afirma.

Maria Isabel Torres é outra beneficiária do Ipesaúde que participa do Ipes Leve e comemora os resultados de participar da iniciativa. “Eu entrei no programa para sair da obesidade e ficar com o corpinho perfeito. Desde que entrei, já perdi 10 quilos”, conta. Ela recomenda o programa para outras pessoas que, assim como ela, necessitam perder peso. “Venham também para o Ipes Leve porque ele é maravilhoso para ajudar a emagrecer. Vale lembrar que os resultados dependem também do comprometimento de cada um”, diz.

Como participar do Ipes Leve

Os interessados em participar do Ipes Leve podem comparecer pessoalmente ao Centro de Endocrinologia e Diabetes Luciano Barreto Júnior, localizado na Praça Almirante Tamandaré, nº 75, Bairro São José, Aracaju/SE, ou entrar em contato pelo telefone (79) 3198-4321.

Foto: Ascom Ipesaúde