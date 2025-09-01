Programa Opera Sergipe já beneficiou 30 mil sergipanos com cirurgias eletivas

No dia 8 de março de 2025, durante o lançamento da segunda fase do Opera Sergipe, a comerciante Alexandra de Jesus Oliveira aguardava com esperança a realização de uma histerectomia. Há meses, ela enfrentava dores constantes que dificultavam até mesmo tarefas simples do dia a dia. Um mês depois, Alexandra passou pelo procedimento e descreveu a experiência como um marco em sua vida. “Passar por essa cirurgia significa um renascimento, hoje vivo sem dores e com a autoestima elevada. Isso fez grande diferença na minha vida”. Alexandra é uma entre os 30 mil sergipanos que passaram pelo Opera Sergipe.

Lançado em julho de 2023, o Opera Sergipe tem mudado a realidade de milhares de pessoas que aguardavam na fila por uma cirurgia eletiva. Em apenas dois anos de atuação, a iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), já realizou 30.031 procedimentos, alcançando todos os 75 municípios do estado, entre cirurgias de média e alta complexidade. Esse avanço representa não apenas a diminuição das filas, mas o resgate da saúde, do bem-estar e da autonomia a milhares de famílias.

“Chegar à marca de 30 mil procedimentos realizados pelo Opera Sergipe representa muito mais do que um número. Significa milhares de sergipanos que tiveram acesso a cirurgias que transformaram suas vidas, devolvendo saúde, dignidade e esperança. O programa nasceu para reduzir filas e garantir um atendimento mais célere e humanizado, e o resultado mostra que estamos no caminho certo. A cada nova fase, reforçamos o compromisso do Governo do Estado em ampliar o acesso e oferecer um serviço de saúde cada vez mais qualificado para toda a população”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Logo nos primeiros meses, o Opera Sergipe mostrou resultados positivos. A primeira fase contemplou 15 procedimentos de média complexidade. Em um ano, foram mais de 15 mil cirurgias realizadas, número que ultrapassou a marca de 20 mil até o fim de 2024. Em março de 2025, o programa entrou em sua segunda fase, ampliando a cobertura para 34 tipos de procedimentos, onde foram incluídas cirurgias de maior complexidade.

Histórias de esperança

O paciente Tone Jon Santana, 47 anos, passou pelo procedimento urológico, no último sábado, 30, no Hospital Cirurgia. “Convivo há muito tempo com pedras nos rins, uma condição que me causava dores intensas e me fazia lutar há mais de dois anos para conseguir a cirurgia. Durante todo o processo, desde os exames até o atendimento no hospital, fui muito bem recebido. O cuidado e a atenção dos profissionais fizeram toda a diferença, muitas vezes a gente não encontra esse acolhimento, mas aqui eu me senti importante e valorizado. A expectativa agora é viver sem dores, pois só quem já teve cálculo renal sabe o quanto esse sofrimento é grande. Com certeza indico o programa a outras pessoas”, agradeceu Tone.

Quem também recuperou a qualidade de vida após o Opera Sergipe foi José Eribaldo Ferreira, 41 anos, que realizou um procedimento cirúrgico ortopédico no joelho. “Para mim, essa cirurgia é a realização de um sonho. Foram cinco anos e seis meses de espera, convivendo com dores constantes. Nos últimos meses, a situação piorou muito, minha perna inchava, eu sentia dores tão fortes que chegava a gritar. Foi então que busquei ajuda novamente e, graças ao Opera Sergipe, consegui essa oportunidade. Hoje, só tenho a agradecer pelo atendimento e pelo cuidado que recebi”, celebrou José Eribaldo.

Acesso ao programa

Para ter acesso ao Programa Opera Sergipe, o paciente deve fazer o cadastro numa Unidade Básica de Saúde (UBS). Após avaliação pelo médico e triagem, o paciente é encaminhado via regulação ao serviço ambulatorial especializado em cirurgia para cada procedimento, iniciando a fase preparatória no hospital credenciado.

As unidades da primeira fase são o Hospital Regional Amparo de Maria, Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Nosso Senhor dos Passos, e Hospital e Maternidade Santa Isabel. Já as cirurgias de alta complexidade da fase 2 são feitas no Hospital Cirurgia, Hospital do Coração/Rede Primavera, Hospital Regional Amparo de Maria e Hospital e Maternidade Santa Isabel.

