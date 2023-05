Programa São João da Folia está de volta na 103 FM Aracaju

Após o grande sucesso nos festejos juninos em 2022 a Folia Entretenimento, junto com a 103 FM, traz de volta o programa “São João da Folia” com a apresentação de Edivar Junior, Airton Queridão, Willian Leal e Evaldo Costa. A estreia será neste sábado, 27 de maio, às 14h.

Este ano o programa vem com muitas novidades, uma delas é que será apresentado ao vivo direto do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia. Além do horário de segunda à sexta das 17h às 18h, estará também ao vivo aos sábados das 14h às 15h trazendo todas as novidades dos festejos juninos sergipanos com muito entretenimento e informação.

Por Felipe Martins