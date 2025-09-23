Programa Sergipe no Mundo conecta alunos a experiências internacionais

Estudantes da rede pública estadual de ensino deram início, nas cidades de San Diego (Estados Unidos), Vancouver (Canadá) e Sevilha (Espanha), a mais uma semana de intercâmbio do Programa Sergipe no Mundo. A iniciativa, promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), vai além do ensino de idiomas, oferecendo vivências acadêmicas, culturais e sociais que ampliam a formação dos estudantes, fortalecem habilidades essenciais e contribuem para a construção de suas trajetórias pessoais e profissionais.

Em San Diego, nos Estados Unidos, os intercambistas podem combinar o aprendizado da língua inglesa com experiências práticas que fortalecem sua independência e ampliam suas habilidades de comunicação.

“As aulas de inglês despertam um grande interesse em cada intercambista pelo aprofundamento na língua, especialmente porque sentimos a necessidade de nos comunicar com as pessoas aqui. Outro ponto muito positivo é a independência que adquirimos. A escola fornece o ticket de transporte, então saímos de casa, pegamos o ônibus, e se tivermos alguma dúvida, precisamos perguntar em inglês, o que exige o uso da língua de forma prática”, relatou o aluno Kaique Ramos Menezes, do Centro de Excelência em Tempo Integral e Profissionalizante Prof. Udilson Soares Ribeiro, de Simão Dias, que vivencia a experiência de intercâmbio no país norte-americano.

Na cidade canadense de Vancouver, os estudantes seguem explorando novas culturas e aproveitando momentos de aprendizado dentro e fora da escola. Para Jhúlia Edlley Matos dos Santos, aluna do Centro de Excelência Barão de Mauá, em Aracaju, a experiência tem sido bastante proveitosa, proporcionando vivências em diversos aspectos.

“As aulas estão sendo produtivas, e eu sinto que melhorei bastante desde que comecei. Já consigo compreender mais a parte comunicativa. Eu e meus amigos estamos aproveitando muito cada momento, seja na escola seja fora dela. A rotina aqui é bem equilibrada para que possamos estudar, nos divertir e descansar também. Durante a manhã nós ficamos na escola, pela tarde passeamos na cidade, e à noite é o tempo em que descansamos, fazemos as atividades da escola e interagimos com a host family”, compartilha Jhúlia.

Em Sevilha, na Espanha, os intercambistas descobrem a língua e a cultura espanhola na prática, explorando pontos turísticos, participando de atividades culturais e convivendo com as famílias locais que os acolhem durante a estada. De acordo com Marianne Santos Oliveira Souza, aluna do Centro de Excelência Prof. Abelardo Romero Dantas, em Lagarto, a oportunidade está sendo muito bem aproveitada.

“As aulas estão sendo muito interessantes e dinâmicas, aprendo bastante sobre a língua e também sobre a cultura espanhola. Estou conhecendo os lugares mais bonitos de Sevilha, como a Catedral, a Plaza de España e o bairro de Triana. Além disso, a convivência com a host family está sendo muito positiva. Eles são muito acolhedores, sempre nos ajudando com o idioma. Está sendo uma oportunidade incrível de aprender, conhecer novas pessoas e viver de perto a vida na Espanha”, finalizou.

“Como gestora do Departamento que coordena o Sergipe no Mundo, é inspirador ver como o programa transforma a vida dos estudantes. Ao viver em outro país, os alunos enfrentam novos desafios, convivem com famílias locais e mergulham em uma cultura diferente, desenvolvendo empatia, respeito às diferenças e habilidades interculturais. Eles retornam mais maduros, confiantes e preparados, levando competências acadêmicas, linguísticas e uma visão cidadã que beneficia toda a comunidade escolar. O Sergipe no Mundo é um exemplo de como investir em jovens é investir no futuro”, expressou a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), Eliane Passos.

Internacionalização na educação pública

O Programa Sergipe no Mundo, iniciativa do Governo do Estado por meio da Seed, é a principal política de internacionalização da educação pública em Sergipe. Criado pelas Leis nº 9.040/2022 e nº 9.060/2025, o programa promove intercâmbio de estudantes, capacitação de professores e fortalece o ensino bilíngue com o apoio do Centro Estadual de Idiomas.

Em 2024, 49 alunos da rede pública participaram de intercâmbio em Boston (EUA), Vancouver (Canadá), Waterford (Irlanda), Brighton (Inglaterra) e Sevilha (Espanha). Em 2025, o programa dobrou o número de vagas, beneficiando 100 estudantes e ampliando os destinos para sete países, incluindo Lyon (França) e Camberra (Austrália), com investimento superior a R$ 5 milhões.

Voltado para alunos do ensino médio entre 14 e 17 anos, o programa oferece vivência de imersão cultural e social, com todas as despesas custeadas pelo Governo. A Seed garante suporte logístico, kit completo de viagem, passaporte e visto, além de tablets e celulares para facilitar a comunicação. Ao retornarem, os intercambistas têm matrícula assegurada no Centro Estadual de Idiomas, o que garante a continuidade do aprendizado.

Foto: Ascom Seed