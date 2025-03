PMA divulga programação solene dos 170 anos de emancipação de Aracaju

Na próxima segunda-feira (17), a partir das 8h, a Prefeitura de Aracaju dará início à cerimônia solene em comemoração aos 170 anos de emancipação política do município. O ato cívico contará com a participação da prefeita Emília Corrêa, do vice-prefeito e secretário da Comunicação Social, Ricardo Marques, além de outras autoridades.

A programação começa com a Missa de Ação de Graças, às 8h, na Paróquia do Santo Antônio, localizada na Colina do Santo Antônio. Em seguida, às 9h, acontece a Corrida do Revezamento do Fogo Simbólico, com percurso do alto da colina até a Praça Inácio Barbosa. O encerramento será marcado pela solenidade de aposição de flores no obelisco em homenagem a Inácio Joaquim Barbosa, fundador de Aracaju.

Ato solene:

17/03

8h – Missa de Ação de Graças

Paróquia do Santo Antônio – Colina do Santo Antônio

9h – Corrida de Revezamento do Fogo Simbólico

Alto da Colina do Santo Antônio, com chegada na Praça Inácio Barbosa

10h – Solenidade de Aposição de Flores no Obelisco que homenageia Inácio Barbosa

Praça Inácio Barbosa, Avenida Ivo do Prado, bairro São José.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA