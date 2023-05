Projeto Agrevida encerra a 2ª etapa no município de Itaporanga

O Projeto Agrevida, que tem como coordenador o Tenente Alexandre Soares, encerrou no dia 15 de maio, a 2ª etapa do projeto no município de Itaporanga D’Ajuda, com a realização de 32 palestra e um público aproximado de 5.250 pessoas que prestigiaram os eventos realizados.

Agora o Projeto Agrevida parte para a 3ª etapa no citado município, que será uma caminhada pela vida, a ser realizada no dia 24 de maio, a partir das 14 horas, com concentração na COHAB, onde todos são convidados para fazerem parte de mais este evento.

O blog Espaço Militar parabeniza a todos os envolvidos no Projeto Agrevida, pelo trabalho realizado nos mais diversos municípios sergipanos, promovendo políticas públicas de combate às drogas, violência (em especial a doméstica), pedofilia e suicídio.

Matéria do blog Espaço Militar

