Projeto da SMS Aracaju combate estigma e reforça prevenção à tuberculose

Com 259 casos e 20 óbitos registrados em 2024, a tuberculose segue como um desafio de saúde pública em Aracaju. Para enfrentar a doença, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) lançou o projeto “Conhecer para Curar”, com foco na conscientização, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento, buscando proteger a população e salvar vidas.

Entre os dias 24 e 28, todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e consultórios do Centro de Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR) intensificarão ações informativas e de triagem. Pacientes com sintomas como tosse persistente por mais de três semanas já estão sendo encaminhados para exames gratuitos e, se necessário, iniciam o tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo Tércia Monteiro, coordenadora da Rede de Atenção Especializada (REAE), o principal objetivo do projeto é combater o estigma que impede as pessoas de procurarem ajuda. “A tuberculose ainda é uma doença culturalmente estigmatizada. Muitos pacientes negligenciam os sintomas e não buscam os serviços de saúde, o que dificulta o diagnóstico precoce e o início do tratamento”, alerta.

A porta de entrada para o atendimento é a unidade de saúde, onde é realizado o diagnóstico inicial e iniciado o tratamento. Casos mais complexos, como os de pacientes com HIV, comorbidades ou em situação de vulnerabilidade, são encaminhados à referência especializada no CEMAR, que atende não só Aracaju, mas também outros municípios.

Outro grande desafio é garantir que os pacientes completem o ciclo de tratamento, essencial para a cura. “O abandono do tratamento é frequente devido à intensidade dos medicamentos, mas é fundamental concluir todas as etapas para a eficácia do processo”, reforça Tércia.

Com ações educativas e voltadas ao diagnóstico precoce, o “Conhecer para Curar” busca alcançar o maior número de pessoas, promovendo saúde e prevenção. A iniciativa reforça a luta contra a tuberculose, alerta sobre a necessidade de buscar ajuda médica e busca ampliar o acesso para que mais pessoas recebam os cuidados necessários.

Por Ascom/SMS