Pronto Atendimento de Saúde Emocional oferece suporte psicológico 24h por dia

Cuidar da saúde emocional é essencial, e agora quem estiver enfrentando momentos de angústia, ansiedade ou sofrimento psíquico pode contar com suporte profissional imediato, sem sair de casa. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Aracaju disponibiliza o Pronto Atendimento de Saúde Emocional, um serviço gratuito e acessível 24 horas por dia, todos os dias da semana.

O atendimento é feito por telefone, através do número 0800 888 6466. Ao ligar e selecionar a opção 1, o usuário é direcionado imediatamente a um profissional de psicologia, sem necessidade de deslocamento ou agendamento. O atendimento é seguro, sigiloso e está ao alcance do cidadão a qualquer momento.

De acordo com Lidiane Rosa, coordenadora da Rede de Atenção Psicossocial (Reaps), a iniciativa busca ampliar o cuidado com a saúde mental da população, oferecendo uma escuta qualificada e orientação adequada no momento de maior vulnerabilidade. “Quando a pessoa estiver angustiada ou em crise, basta pegar o telefone e acessar um profissional capacitado, sem enfrentar filas ou sair de casa”, destaca.

O serviço, baseado na telepsicologia, não substitui a psicoterapia contínua, mas funciona como um suporte emergencial para quem precisa de acolhimento imediato. “Às vezes, tudo o que alguém precisa é de um espaço seguro para falar e ser ouvido. Esse suporte pode aliviar o sofrimento e ajudar a encontrar caminhos para seguir em frente”, ressaltou Lidiane.

Por Ascom/SMS