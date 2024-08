Provas do Encceja acontecem neste domingo, em Sergipe

Em Sergipe, foram 10.900 inscritos e as avaliações acontecerão em dez municípios

As provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 acontecem neste domingo, dia 25, em todo o Brasil. A aplicação é de responsabilidade do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame é destinado para os ensinos fundamental e médio.

Em Sergipe, as provas acontecem em Aracaju, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, Nossa Senhora da Glória, Canindé do São Francisco, Propriá, Itabaiana, Lagarto, Simão Dias e Estância.

As provas serão aplicadas nos turnos da manhã e da tarde. No primeiro turno, os portões abrem às 8h e fecham às 8h45. As provas começam às 9h e terminam às 13h. Já no segundo turno, os portões abrem às 14h30 e fecham às 15h15. A aplicação no turno da tarde inicia-se às 15h30 e vai até as 20h30. Os participantes com direito a tempo adicional terão mais 60 minutos para finalizar o exame após os horários previstos para encerramento das provas. A aplicação seguirá o horário de Brasília.

Para a edição de 2024, segundo o MEC, foram inscritas 834.886 pessoas em todo o Brasil. Em Sergipe, dados da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) mostram que foram realizadas 10.900 inscrições, 3.942 a menos que as do ano de 2023, que foram 14.842 inscrições. Em 2022, foram 19.935.

De acordo com o coordenador do Encceja em Sergipe, professor Edson Aragão, a redução do número de inscritos ano a ano é resultado de um trabalho positivo e concreto que oportuniza aos estudantes o exame supletivo, assegurando a eles o direito de aproveitamento de estudo. A rfede estadual de ensino também oferta a modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 169 escolas públicas estaduais, com 22.091 estudantes matriculados em 2024.

“O Encceja é a grande oportunidade para que milhares de jovens e adultos anualmente concluam o ensino fundamental ou médio, para que retornem aos estudos e tenham mais oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Com as ações implementadas pela Seduc nos últimos anos, percebemos uma redução no número de inscritos no Encceja 2024, o que significa um menor percentual de jovens e adultos sem escolaridade em Sergipe”, pontuou o professor.

Provas

Com a proximidade do exame, é fundamental que os participantes fiquem atentos às orientações para evitar contratempos. No cartão de confirmação, constam o número de inscrição, a data, o horário e o local de prova. Também apresenta informações para a realização do exame, bem como se o participante deve ser tratado pelo nome social ou se precisa de atendimento especializado, caso a solicitação tenha sido feita e aprovada. Embora não seja obrigatório, o Inep orienta que o participante leve o cartão no dia da prova. Ele pode ser acessado na Página do Participante do Encceja, no endereço http://enccejanacional.inep.gov.br/encceja/. Caso o participante tenha esquecido a senha, basta solicitar uma nova senha no mesmo portal.

Realizado desde 2002, o Encceja possibilita a retomada da trajetória escolar. A participação é voluntária, gratuita e destinada a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos no processo escolar ou extraescolar.

As secretarias de educação e os institutos federais utilizam os resultados como parâmetro para certificar os participantes em nível de conclusão dos ensinos fundamental e médio. O exame também estabelece uma referência nacional para a avaliação de jovens e adultos, tendo, assim, uma relevância multidimensional para a educação brasileira.

Com informações do MEC e Inep

Foto: Ascom Seduc