Provas do Programa Pré-Universitário serão realizadas neste sábado

O Programa Pré-Universitário (Pré-Uni) da Secretaria de Estado da Educação (Seed) aguarda, neste sábado, 15, todos os 6.935 candidatos inscritos para a realização da prova do maior curso preparatório do país. A prova será realizada em escolas da rede pública estadual de ensino com vagas a serem preenchidas por alunos dos 3° anos do Ensino Médio, egressos da rede pública e inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Ao todo, 6.935 pessoas se candidataram às mais de 4.400 vagas disponibilizadas nos 47 polos do programa espalhados por 28 municípios do estado. Os candidatos que ainda não conferiram seu local de prova devem acessar o portal da Seed na aba “Editais e Seleções” no campo “Edital n° 01/2025”.

Sobre a prova

A prova acontecerá no dia 15 de fevereiro, com abertura dos portões às 13h e fechamento às 14h. Para realizar a prova, o candidato deverá apresentar um dos documentos oficiais e originais com foto constantes do campo 3.8 do edital, além da caneta esferográfica preta de fundo transparente.

O início da prova será às 14h30 e seguirá até às 16h30. Os candidatos irão responder, ao todo, 40 questões distribuídas nas quatro áreas de conhecimento. Serão 14 questões de Linguagens e suas Tecnologias, 10 de Ciências Humanas e Sociais, 10 de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e 6 de Matemática.

Os candidatos que se autodeclararam sabatistas no momento da inscrição realizarão a prova às 17 horas, porém, deverão chegar aos locais de prova no mesmo horário dos demais candidatos e aguardarem em local específico até o horário de início, como consta no item 3.4.1 do edital.

Alguns polos absorveram a quantidade de inscritos e por esta razão não será necessária a realização da prova. Para conferir esses polos, os inscritos devem acessar o campo “Polos ativos sem aplicação de prova”, mas, mesmo com a aprovação, os selecionados devem confirmar a matrícula, como afirma a coordenadora do Preuni, Gisele Pádua. “Alguns polos absorvem todo o público inscrito e por isso não geram a necessidade de seleção. No entanto, a admissão não é automática; o candidato precisa confirmar a matrícula presencialmente nos polos escolhidos, conforme orientação na lista que está disponível na aba editais e seleções”.

Resultados

Para os candidatos que realizarem a prova, deverão conferir o resultado final no dia 25 de fevereiro no portal da Seed. Já as matrículas acontecerão entre os dias 26 a 28 de fevereiro, como consta no edital, com início das aulas em 10 de março.

Pré-Universitário

O Pré-Uni é o curso preparatório mais renomado do país, conhecido por suas altas taxas de aprovação no ensino superior e pela variedade de cursos oferecidos em instituições públicas e privadas. Ele é voltado para alunos que estão na 3ª série do ensino médio da rede pública em 2025, ex-alunos da rede pública e candidatos ao Encceja que tenham 18 anos ou mais de idade. O curso disponibiliza aulas tanto presenciais quanto online, além de fornecer material didático sem custo.

Foto: Arquivo/ Seed