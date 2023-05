Publicado gabarito preliminar de seleção de estágio do MPF/SE

Foi publicado nesta segunda-feira, 8 de maio, o gabarito preliminar das provas do processo seletivo para estágio do Ministério Público Federal em Sergipe (MPF/SE). Junto aos gabaritos, também foram publicados os cadernos de prova de todas as áreas, na íntegra. No último domingo, 7, compareceram 177 candidatos para fazer as provas que ocorreram na Faculdade Pio X.

Recursos – Os estudantes têm até terça-feira, 9 de maio, para interpor recurso contra o gabarito preliminar. O procedimento para interposição de recursos consta no edital.

Confira aqui os cadernos de prova e os gabaritos preliminares.