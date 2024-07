Quando o respeito falta no trabalho, o assédio bate ponto

Publieditorial

O assédio moral e sexual no ambiente de trabalho não deve ser tolerado em nenhuma circunstância. Ele pode se manifestar de forma sutil ou abertamente, mas sempre causa danos significativos às vítimas, afetando sua saúde mental e física, além de prejudicar seu desempenho profissional. Conscientize-se e previna-se!

O que é assédio moral no trabalho?

Assédio moral é qualquer conduta abusiva que, de forma repetitiva e prolongada, humilha, constrange, degrada ou atenta contra a dignidade de um trabalhador, prejudicando seu ambiente de trabalho. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), o assédio moral é um problema global que afeta milhões de trabalhadores.

Exemplos de assédio moral:

Humilhações constantes

Ameaças

Isolamento social

Discriminação

Excesso de trabalho injustificado

Ridicularização

O que é assédio sexual no trabalho?

Assédio sexual é qualquer conduta de natureza sexual que constrange alguém com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. De acordo com dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 40% das denúncias de violência no trabalho são relacionadas ao assédio sexual.

Exemplos de assédio sexual:

Comentários inapropriados e de conotação sexual

Toques indesejados

Convites constrangedores

Chantagens em troca de favores sexuais

Impactos do assédio moral e sexual:

Não se cale diante do assédio. O número 180 é um canal de denúncia e orientação para as vítimas. Faça valer seus direitos e ajude a construir um ambiente de trabalho mais saudável e justo.

Informe-se:

Se você tem dúvidas sobre o que é assédio ou precisa de orientação, a Promualese está aqui para ajudar.

Contatos da Promualese:

Telefone: (79) 98122-0901

E-mail: promualese@al.se.leg.br