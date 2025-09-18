Quinto LIRAa aponta queda no índice de infestação do Aedes aegypti em Aracaju

Aracaju alcançou uma importante redução no risco de infestação pelo Aedes aegypti.

O 5º Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa), realizado em setembro pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mostrou que o índice de infestação caiu de 2,1% em julho para 1,4% — uma redução de 33,33%. Apesar da melhora, o cenário ainda requer atenção da população para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika.

Dos 48 bairros da capital, 22 foram classificados como de baixo risco, 25 de médio risco e apenas um de alto risco: o 17 de Março, que apresentou aumento de 3% para 4% em relação ao levantamento anterior. Outros bairros que antes tinham índices elevados mostraram melhora significativa.

A análise dos focos identificados revela que os principais criadouros estão ligados ao abastecimento de água, como caixas d’água, tonéis e lavanderias (43,4%), seguidos de depósitos domiciliares, como vasos de plantas e ralos (35%). Pneus, lixo, calhas e outros locais completam os pontos de maior risco.

De acordo com o gerente de combate a endemias, Daniel Nunes, a colaboração da população é fundamental para a manutenção da queda nos índices. “Mesmo com a redução, ainda há pontos de preocupação. Lavanderias, calhas e lajes continuam sendo locais que exigem mais cuidado. É essencial que as pessoas recebam os agentes, sigam as orientações e mantenham seus espaços livres de água parada”, destacou.

A SMS reforça que pequenas atitudes fazem a diferença: manter caixas d’água vedadas, lavar recipientes com frequência, descartar corretamente o lixo, limpar calhas e ralos, além de usar areia nos pratos de plantas. A prevenção é a principal forma de proteger as famílias e garantir mais saúde para todos.

