Rede Estadual contará com mais escolas reformadas e entregues

Unidades ganharam avanços estruturais, espaços esportivos e climatização para garantir conforto e cidadania aos estudantes

A rede estadual de ensino de Sergipe vem passando por um amplo processo de modernização estrutural de suas escolas, garantindo qualidade e conforto para os estudantes e se preparando para as novas gerações. Em mais uma agenda de visitas às obras nesta quinta-feira, 12, gestão e equipe técnica da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) vistoriaram a conclusão da reforma e construção de espaços esportivos em duas unidades de Aracaju: a Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral – Caic, no bairro Industrial; e a Escola Estadual Professora Olímpia Bittencourt, no Santos Dumont. A previsão do Governo de Sergipe e da Seduc é que essas unidades escolares reformadas sejam inauguradas entre os meses de setembro e outubro.

A primeira parada ocorreu na Escola Estadual Ministro Barreto Sobral (Caic), que após 15 anos finalmente terá a quadra de esportes coberta, além de arquibancada, vestiários, campo de futebol de areia, anfiteatro e muito mais. “Em 2009 a quadra foi interditada, e em 2014 foi demolida. São 15 anos sem um espaço esportivo, e agora o sonho dos nossos estudantes será realizado. A comunidade escolar conta os dias para ser inaugurada”, afirmou a diretora Rejane Rabelo.

Com investimentos de R$ 2.227.575,50, a obra do Caic contempla quadra poliesportiva, construção de mureta de segurança, instalação de alambrado, pavimentação de alta resistência, esquadrias, instalações elétricas, drenagem, pintura geral, fornecimento de equipamentos esportivos, drenagem fluvial e outras intervenções. A unidade escolar é climatizada em alguns departamentos, e é uma das escolas estaduais que entraram no processo para a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as dependências.

“Nossa escola é maravilhosa. Teremos em breve a inauguração da quadra e de todo complexo esportivo. Temos merendeiras maravilhosas que capricham no nosso cardápio. Temos espaços climatizados, e em breve, toda a escola estará climatizada. Não tenho palavras para descrever o quanto nossa escola está linda. Está de cara nova e terá mais opções para todos os alunos do bairro e de outros locais”, destacou a aluna Maria Olívia, estudante monitora.

Saindo do Caic, a caravana da Seduc foi até a Escola Estadual Professora Olímpia Bittencourt no bairro Santos Dumont. A unidade escolar conta com 395 alunos matriculados do ensino fundamental (1º ao 5º ano) nos turnos matutino e vespertino, e vai ganhar a quadra de esportes, equipamento muito desejado pelos alunos e famílias.

A diretora Renata Santana comemorou a iniciativa: “É uma emoção muito grande ver a nossa escola ganhando um novo formato e já pensando na felicidade dos nossos alunos com a nova estrutura. Nossas salas de aula, laboratório de informática e biblioteca também foram climatizados e os pequenos terão mais conforto e qualidade no dia a dia”.

Com investimentos de R$ 1.480.229,76, a Escola Estadual Professora Olímpia Bittencourt ganhou quadra com estrutura para galpão pré-moldado de concreto armado, construção de mureta, instalação de alambrado, pintura de demarcação da quadra de esportes, instalações elétricas, drenagem e pintura geral. Também está sendo feito o fornecimento e instalação de equipamentos esportivos, construção de passarela coberta para acesso da quadra, demolição e reconstrução do muro da escola.

Obras inauguradas

De 2023 para cá foram inauguradas 52 obras na Educação, sendo 33 de quadras poliesportivas e 19 escolas reformadas, com investimentos totais na ordem de R$ 115.142.417,88. Já são 140 escolas climatizadas e 104 unidades em processo de aumento de carga e adequação do sistema elétrico para receber a climatização, perfazendo um total de R$ 70.785.348,35.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, acompanha de perto todas as intervenções estruturais das escolas estaduais e destacou a importância de o Governo de Sergipe modernizar as unidades da rede. Desta forma estudantes, professores e equipes terão espaços dignos, modernos e confortáveis para desempenhar suas funções.

“Adequar as estruturas prediais a um modelo em que cada vez mais os alunos e professores passam mais tempo é essencial. É qualidade no trabalho e nas atividades. Estamos preparando as escolas, dando uma nova cara nas estruturas, como resultado do fortalecimento da rede pública. Alunos e professores são protagonistas de todo o processo educacional e merecem ter espaços completamente renovados e modernos”, avaliou Zezinho.

Foto : Acácia Merici

Assessoria de Comunicação da SEDUC