Rede Estadual abre matrícula online para 2025 dia 8 de janeiro

O período de matrícula na Rede Estadual de Ensino para o ano letivo de 2025, organizado pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), já tem data para acontecer. Ele será realizado de 8 a 24 de janeiro de 2025, sempre das 8h às 22h, com três fases principais. O processo ocorre de forma online, por meio do Portal da Matrícula da Seduc, e continuará ao longo do ano enquanto houver vagas disponíveis.

A primeira fase, destinada à renovação de matrícula para estudantes já inscritos na rede, acontece de 8 a 10 de janeiro. A segunda fase, voltada para transferências internas entre escolas da Rede Estadual, será realizada de 15 a 17 de janeiro. Já a terceira fase, que contempla os novos alunos, ocorrerá entre 22 e 24 de janeiro de 2025.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar até o primeiro dia de aula, os seguintes documentos na instituição de ensino: comprovante de matrícula online, certidão de nascimento (original ou fotocópia), documento de identidade, CPF, número de Inscrição Social (NIS), se houver; declaração ou guia de transferência escolar; comprovante de residência quando disponível; termo de responsabilidade (fornecido pela escola no ato da matrícula); relatório médico e avaliação biopsicossocial para estudantes da Educação Especial; cartão de vacinação para crianças de até 6 anos; e duas fotografias 3×4.

As escolas da Rede Estadual oferecerão suporte aos pais ou responsáveis que não tenham acesso à internet, com laboratórios de informática e equipamentos em seus horários de funcionamento. Além disso, a Seduc disponibiliza o telefone 0800 285 5321 e atendimento online no portal, ambos funcionando das 8h às 22h.

A chefe do Núcleo Gestor da Matrícula Online, Jaqueline Andrade, destacou a importância das pessoas que estão interessadas ou ingressadas anteciparem o cadastro no Portal da Matrícula Online. “É importante que os interessados preencham com todos os seus dados pessoais para que, quando abrirmos as fases, eles já tenham essa informação e esse cadastro com login e senha. Desta forma, o processo de matrícula ocorre de maneira tranquila”, ressaltou.

O início do ano letivo está marcado para o dia 6 de fevereiro. A partir da segunda fase da matrícula, será possível verificar no portal a relação de escolas, os respectivos níveis de ensino e o número de vagas disponíveis.

A partir do ano letivo de 2025, tanto o estudante matriculado quanto o aluno candidato à Rede Estadual de ensino deverão informar, obrigatoriamente, o número do CPF no Cadastro do Portal da Matrícula Online.

Ao todo, são 318 unidades escolares da Rede Estadual, contando com unidades escolares do ensino regular e ensino em tempo integral. Em 2024, a Seduc ofertou as atividades de ensino para 162.282 alunos matriculados; a previsão é que o quantitativo aumente em 2025.