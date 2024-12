Rede estadual de ensino encerra 2024 com resultados positivos

Durante todo o ano de 2024, alunos e professores da rede estadual foram destaques em diversos eventos, sejam eles científicos ou olímpicos, nacionais e internacionais. Com um investimento em torno de R$ 3 milhões para o programa Educação Nota 10 no eixo das Olimpíadas e do Programa de Transferência de Recursos Financeiros Diretamente às Escolas Públicas Estaduais Legislação (Profin), a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), vem apoiando a comunidade escolar da rede estadual em Sergipe.

Todas as dez diretorias regionais de educação (DREs) desenvolveram projetos. Na Diretoria Regional de Educação 3 (DRE 3), que engloba o agreste central sergipano, o Centro de Excelência Abdias Bezerra, no município de Ribeirópolis, obteve seu destaque em diversos eventos científicos, artigos, olimpíadas e projetos aprovados pela Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec).

A escola se destaca com projetos que visam à sustentabilidade, como: ‘Matérias Eco-Friendly a partir de Aloe Vera: educação e sustentabilidade’; ‘Ecoeficiência: A utilização da fibra de coco em diferentes matérias’; e ‘Do jardim à xícara: Transformação Sustentável de folhas secas e borra de café’.

O aluno Heloan Santana participou por dois anos da Iniciação Científica Júnior, e viu os projetos como uma oportunidade de pôr em prática o conhecimento teórico que adquiriu nas aulas de ciências. “Acho isso muito importante, porque a prática é um método de aprendizagem ativo, no qual o aluno só tem a ganhar participando. Além disso, pretendo cursar licenciatura em química e com certeza esses dois anos de iniciação científica me trouxeram muitas experiências boas”, pontuou o aluno.

O professor Danilo Oliveira, que também é destaque na diretoria, relatou o quão perceptível foi o avanço da iniciação científica durante esse ano, e sua importância para a revelação de novos talentos. O professor também abordou que a Seduc a e DRE 3 apoiaram por meio de projetos como o Profin, custeando passagens, alimentação e hospedagem dos alunos e docentes que participaram de eventos foram do estado de Sergipe.

Já na DRE 6, o Colégio Estadual José Guimarães Lima, do município de Telha, teve grande destaque na região do baixo São Francisco. Durante 2024 a escola contou com o maior quantitativo de alunos na segunda fase da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP); participação na primeira e segunda fases da Olimpíada Nacional de Ciências (ONC); medalhas de ouro, prata e bronze na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG); e alunos bolsistas no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ).

Além disso, a escola foi campeã na Olimpíada Territórios de Sergipe (OTS); e teve alunos participantes do Torneio Nacional de Física (TNF). O professor de física, Roberto Oliveira. impulsionou os estudantes a participarem de olimpíadas científicas e desenvolveu, com as alunas Flaviana Batista, Laine Farias, Táfne Trindade e Clara Feitoza, a Solução Braille Tech. O protótipo foi idealizado para contribuir com o aprendizado de crianças cegas a partir do braille, utilizando a robótica.

“Receber esse reconhecimento como professor destaque na minha regional é uma honra imensa e um reflexo do esforço coletivo entre escola, alunos e comunidade. Isso mostra que a educação, quando valorizada e aliada a oportunidades como as olimpíadas científicas, tem o poder de transformar vidas”, afirmou Roberto.

De Sergipe para o mundo

Os alunos do Centro de Excelência Professor Hamilton Rocha, no município de São Cristóvão, circunscrito à DRE 8, desenvolveram o projeto “Potencial Aplicação de Esponjas Verdes Adsorventes na Indústria Têxtil”, sob a orientação da professora Patricia Fernanda Andrade.

Estudantes do 1º e 3º anos do Ensino Médio, Adryam Daniel, Nelson Victor e Vinícius Pereira prepararam esponjas verdes utilizando vagem de moringa como adsorvente biodegradável. O projeto não só contribui para a formação integral dos alunos, desenvolvendo-lhes competências e habilidades mediante experiências laboratoriais e trabalho em equipe, mas também teve destaque em diversas feiras e eventos em 2024.

Para o aluno Adryam Daniel, o projeto proporcionou a ele um amplo conhecimento. “Foi através da pesquisa que tive experiências que jamais imaginei viver durante o meu ensino médio. Tivemos três apresentações do projeto no Pará, Brasília e Pernambuco, e o último congresso de que participamos nos trouxe o primeiro lugar na nossa categoria e uma credencial para apresentar o projeto em uma feira internacional, em Dubai”, exaltou. A equipe irá participar da Milset Expo-Sciences International 2025.

Outra equipe que também está com presença confirmada para Dubai é a BIOTECPALM, oriunda da DRE 9, no alto sertão sergipano. Os estudantes Kaike Oliveira, José Saulo e Antonio Lucas, do Centro de Excelência 28 de Janeiro, com a professora orientadora, Helayne Andrade, investigaram as propriedades da palma e desenvolveram um método para transformá-la em um material que simula a textura e funcionalidade do couro. O projeto promove inovação e sustentabilidade ao utilizar recursos do semiárido brasileiro, refletindo a busca por soluções regionais para problemas globais.

O estudo já proporcionou aos alunos e à professora a participação em vários eventos científicos, conquistando prêmios como o 1º lugar na categoria Ensino Médio e geral da Feira de Ciências Monte-Alegre (FECIMAG); 1º lugar geral na Feira Territorial de Ciências do Alto Sertão Sergipano; 1º lugar geral em Engenharias na Feira Nordestina de Ciências e Tecnologia (FENECIT) com credenciamento para a Expo Sciences International 2025 em Dubai; e 2º lugar geral em Engenharias na Feira Mineira de Iniciação Científica (FEMIC), com credenciamento para a Copa Tecnociências Paraguay 2025.

Para a professora responsável pelo projeto, Helayne Andrade, o ano de 2025 pretende ser de muitas oportunidades e desafios empolgantes para todos. “Representar Sergipe e o Brasil em um evento internacional tão relevante é um privilégio que destaca a capacidade transformadora da educação pública. É um momento para brilhar e inspirar outros educadores e estudantes”, disse ela.

Além desses projetos, muitos outros foram destaques durante o ano. A diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), Eliane Passos, comemorou os resultados obtidos durante o ano de 2024, incentivando os estudantes e professores a participarem de projetos que viabilizam o avanço da educação no estado.

Ela também destacou a inclusão de uma nova habilidade para o Programa Educação Nota Dez. “O Departamento de Educação trabalha com a educação no pódio, e para o ano de 2025 estamos estudando para a criação do quarto eixo para a premiação no Educação Nota 10. Esse eixo será a premiação dos alunos que se destacam nas diferentes áreas artísticas”, finalizou a diretora.

Foto: Arquivo Seduc