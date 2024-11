Rede Estadual e Preuni de Sergipe acertam tema da Redação do Enem 2024

’Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’ foi debatido em sala de aula

O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na tarde deste domingo, 2. Os times de professores da rede estadual de ensino e do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura acertaram no tema que foi bastante trabalhado durante todo o ano letivo em sala de aula e nas ações: ‘Aulões de Atualidades’, ‘Tardezinha do Preuni’, no ‘Revisa Enem Redação’ e na ‘Revisão Final 2024’.

“Ao longo do ano, trabalhamos no Preuni várias temáticas, mais de 40 temas, e dentre eles, discutimos os eixos temáticos. Um dos eixos que apostamos muito foi o de minorias sociais, visto que o Inep já vem trabalhando com esse há um tempo. Então, na proposta do Revisa Enem, que foi aplicada em todos os polos da rede, nós discutimos sobre o combate ao racismo no Brasil. Estamos muito felizes, porque tenho certeza que os alunos estão prontos para usarem muitos repertórios pertinentes, legitimados e produtivos acerca desse tema. É uma felicidade ver que acertamos já que trabalhamos o assunto ao longo das nossas aulas e das nossas discussões”, comemora a articuladora de Redação do Preuni da Seduc, professora Daniele Neres.

A temática integrou o cronograma de assuntos do ‘Tardezinha do Preuni’, revisão especial que ocorreu em setembro, reuniu mais de 300 alunos e contou com articuladores de todas as outras áreas. O professor de história Jairton Peterson Rodrigues dos Santos trabalhou muito bem o contexto histórico voltado para a questão da valorização e da defesa dos direitos humanos das pessoas negras.

“Estamos felizes, especialmente por termos trabalhado com os nossos alunos. O tema ‘Desafios para a valorização da herança africana no Brasil’ respeita a lei 10.639 e faz um diálogo sobre a representatividade negra em nosso país. Esse tema foi abordado por nós, tanto em sala de aula quanto no Preuni, estando na disciplina de História, de Sociologia, de Filosofia, Geografia e no material de Redação. Trabalhamos também esse material na aula do Tardezinha, na qual participaram diversos estudantes e foi a temática da Revisão Final de História, onde trabalhamos a música Zumbi, do Jorge Ben Jor”, destacou o professor, ressaltando a importância do tema para a sociedade.

“Além de cair no Exame Nacional do Ensino Médio, o tema é algo peculiar e pertinente ao Brasil. Porque 56% da população brasileira é negra, e abordar um tema como esse é agregar valores. Outro ponto é formar o cidadão crítico para que ele entenda o contexto social em que está vivendo. Acreditamos na educação pública e gratuita, o Preuni Seduc mais uma vez acerta”, comemora o professor Jairton.

Segundo o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, a preparação para o Enem na Rede Estadual e no Preuni são intensas desde o início do ano letivo. “Nosso time de professores traz os temas atuais e importantes para que nossos estudantes criem e aperfeiçoem o repertório e tenham sucesso na redação. Este tema é importantíssimo e foi amplamente trabalhado e destacado na Revisão Final. Sergipe tem o melhor time de professores e articuladores. Ficamos muito felizes em, mais uma vez, ver o quanto a escola pública de Sergipe vem se destacando e preparando nossos estudantes para o futuro”, celebra o gestor da Seduc.

ASN – Foto: Arquivo Seduc