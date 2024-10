Rede Primavera comemora o Dia do Médico, em Sergipe

Foi em um ambiente aconchegante e harmonioso, que no dia 18/10, o presidente da Rede Primavera Saúde Dr. Wagner Bravo, recepcionou mais de 700 médicos, lideranças e convidados, para uma comemoração em dose tripla: o Dia do Médico, os 16 anos do Hospital Primavera, e os 40 anos da Rede.

“Este é um momento muito importante, de muita alegria e satisfação. A medicina é a minha alma e aqui tenho congregado várias pessoas que se somaram a mim na construção da Rede Primavera no mercado. Estou muito feliz e parabenizo todos os médicos e médicas pelo trabalho incansável em prol da sociedade sergipana”, enfatizou Dr. Wagner Bravo, bastante emocionado.

Para o diretor executivo, Marcelo Vieira, essa é uma forma de agradecer aos profissionais que tanto se dedicam à saúde das pessoas e ao mesmo tempo proporcionar aos parceiros e anfitriões uma festa para parabenizar pelo trabalho desenvolvido em busca de um resultado voltado para a excelência de qualidade assistencial. “Aproveito também para parabenizar a todos os colaboradores que fazem a Rede Primavera, pela dedicação e empenho no dia a dia”, concluiu.

Há 12 anos com serviços prestados à Rede Primavera, o cirurgião oncológico, Dr. José Geraldo Bezerra, aproveitou para agradecer e parabenizar a todos os diretores e colegas pelo carinho. “Temos uma missão especial que é salvar vidas e nos doar pelas vidas das pessoas. É um privilégio fazer parte dessa família”, finalizou.

O ortopedista, Dr. Renato Pires, também esteve presente. “Testemunho aqui o meu o apreço e respeito que a instituição tem por aqueles que desempenham um papel crucial na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade. Há 16 anos faço parte de um time ético e comprometido com a saúde do próximo”, frisou o médico.

A festa aconteceu no Staleiro 79 Beach Club, com o buffet assinado por Vera, Fuego Churrascaria e o cerimonial e assessoria de Aninha Souza. Os convidados curtiram o repertório eclético do cantor Igor Ativado, da Banda Gabriel Góes e do DJ Henrique Matos.

