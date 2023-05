Primavera comemora um ano da Unidade de Saúde da Mulher

À noite do dia 16/05 foi marcada com o encontro de diretores, médicos, enfermeiros, biomédicos, coordenadores e superintendentes da Rede Primavera, no Restaurante Pescatore, para comemorar o aniversário de 1 ano da Unidade Saúde da Mulher. Especializado em saúde feminina e focado em oferecer um atendimento especial e personalizado para cada paciente, em todas as faixas etárias, a unidade realizou cerca de 94 cirurgias, 400 consultas mensais, além dos exames de densitometria, ultrasson, tomografia, ressonância, mamografia, pesquisa de endometriose, dentre outros.

A unidade conta com consultórios, sala para exames, equipamentos modernos, e uma equipe formada por cerca de 17 médicos preparados para atendimentos nas especialidades de ginecologia e obstetrícia, cardiologia, mastologia e endocrinologia, além das profissionais que estão aptas em fornecer e coordenar um serviço individualizado com qualidade, precisão e otimização de tempo, em prol das pacientes assistidas.

Durante o evento, 5 médicos e 1 biomédico, que fazem parte da equipe de Saúde e Liderança da Rede Primavera, falaram sobre prevenção, diagnóstico, tratamento de várias patologias, e apresentaram dados relevantes que devem ser levados em consideração para a saúde da paciente.

O mastologista e coordenador da mastologia da Rede Primavera, Dr. Maurício Resende, ressaltou a importância do cuidado com a saúde na prevenção de doenças e identificação de situações ainda em um estágio inicial, o que pode facilitar um eventual tratamento. O câncer de mama é um exemplo disso, que pode ser tratado com mais eficiência e menor agressividade ao ser descoberto logo no começo. Segundo ele, a mamografia é sem dúvida a melhor arma que a mulher dispõe e que deve ser utilizada anualemnte como rotina a partir dos 40 anos de idade. “Estou muito feliz em comemorar a vitória de uma evolução de um núcleo que visa tratar e diagnosticar melhor as mulheres. Temos uma equipe preparada e dispomos de uma estrutura qualificada, com equipamentos de útima geração, pronta para buscar o que for de melhor para a saúde da mulher”, concluiu.

“Fatores de riscos, como, diabetes, tabagismo, hipertensão, obesidade, menopausa precoce, diabetes gestacional, precisam ser avaliados porque há um risco maior de doenças cardiovasculares, sendo a causa de morte de 47% das mulheres”, relatou a cardiologista, Dra. Adelle Cristine Lima Cardozo. Ela aproveitou a oportunidade e disse que ter uma alimentação saudável, praticar atividades físicas regulares, fazer exames de rotina, são combinações ideais para uma vida saudável e equilibrada. “A Rede Primavera está de parabéns em proporcionar um serviço direcionado para a saúde da mulher”, finalizou Dra. Adelle.

Quem também esteve presente ao evento de comemoração foi a coordenadora médica do Espaço da Mulher, Dra. Marina de Pádua. Ela frisou que essa é mais uma oportunidade para que as mulheres tenham acesso a um atendimento de alto padrão, com os mais variados tipos de serviços, uma equipe multidisciplinar capacitada, em um ambiente que zela pelo conforto e segurança para as pacientes.

O idealizador da implantação da Unidade Saúde da Mulher, o superintendente médico, Dr. Guilherme do Espírito Santo, agradeceu a presença de todos e falou sobre a importância em unir pessoas em torno de um propósito único de cuidar das mulheres. “Me sinto muito feliz em estar reunido com profissinais de várias áreas, que são referências em nosso estado, para discutir, aprender e construir um futuro melhor paras as mulheres. Tenho certeza que estamos revolucionando o padrão de cuidado das nossas pacientes”, comemorou Dr. Guilherme.

