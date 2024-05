Rede Primavera marca presença na Feira Hospitalar, em São Paulo

O diretor executivo da Rede Primavera, Marcelo Vieira e o gerente de Suprimentos, Marcus Monteiro, estiveram presentes na 29ª edição da Feira Hospitalar 2024, que ocorreu na cidade de São Paulo, entre os dias 21 e 24 de maio. O evento é considerado a principal feira do setor da saúde da América Latina, contou com a presença de aproximadamente 1.200 expositores, de 30 países, e ofereceu uma excelente oportunidade para conhecer as mais recentes inovações tecnológicas na área hospitalar, além de permitir a ampliação do leque de fornecedores de materiais, medicamentos e equipamentos hospitalares.

Em meio a essas inovações, eventos especializados como a Feira Hospitalar 2024 destacam-se entre profissionais da área de saúde. “Este evento consolida a conexão entre as diversas comunidades de saúde e serve como uma plataforma para aprimoramento profissional, troca de experiências, e buscar o que há de mais moderno e eficiente no campo da saúde para os nossos pacientes, frisou Marcelo Vieira.

Fonte e foto assessoria