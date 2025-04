Rede Primavera participa do programa Opera Sergipe 2, do governo do estado

O dia 8 de março marcou um novo avanço para a Rede Primavera com o início da parceria com a Secretaria da Saúde de Sergipe, por meio do programa Opera Sergipe 2. Essa iniciativa possibilitará a realização de cirurgias bariátricas, urológicas e mamárias, ampliando o acesso da população aos procedimentos eletivos de média e alta complexidade no SUS (Sistema Único de Saúde). O objetivo é reduzir o tempo de espera dos pacientes nos 75 municípios sergipanos, garantindo um atendimento regulado, humanizado, qualificado e seguro.

À frente das 380 cirurgias programadas, iniciadas a partir do dia 01/04, está a equipe médica do Hospital do Coração, composta pelos doutores Marcelo Protásio, Maurício Resende e Luciano Franco. Serão realizados 192 procedimentos bariátricos, 72 cirurgias mamárias (incluindo mamoplastia redutora, reconstrutora e correção de polimastia) e 116 urológicas (remoção de cálculos renais e em vias urinárias), sempre com a missão de oferecer um cuidado seguro e especializado.

“Temos o propósito de ir além do cuidado, e essa parceria com a SES veio para transformar vidas. Tenho certeza de que estaremos ajudando esses pacientes a realizarem sonhos e transformarem as suas vidas. Estou muito emocionada e feliz por fazer parte dessa história”, destacou Aline Bastos, diretora assistencial da Rede Primavera.

O secretário da Saúde de Sergipe, Cláudio Mitidieri, celebrou o início das cirurgias e agradeceu a colaboração da Rede Primavera e do Hospital do Coração, ressaltando a importância do projeto para a saúde pública.

O cirurgião bariátrico, Dr. Marcelo Protásio, também compartilhou sua expectativa ao oferecer o tratamento para pacientes com obesidade mórbida e múltiplas comorbidades. “A cirurgia bariátrica, além de ser uma solução efetiva para a perda de peso em pacientes com obesidade severa, tem demonstrado ser um tratamento crucial para a remissão de diversas patologias associadas ao excesso de peso. “É um procedimento seguro que oferece saúde e qualidade de vida para as pessoas”, afirmou.

Para Roseanne Correia, uma das pacientes beneficiadas, essa cirurgia representa a realização de um grande sonho. “Sempre quis passar pelo procedimento, mas as condições eram muito difíceis. Graças a Deus, minha vez chegou! Sei que essa cirurgia vai transformar minha vida, minha saúde e minha autoestima. Agradeço ao governo do estado e aos hospitais credenciados por proporcionarem momentos tão importantes para tantas pessoas”, comemorou emocionada.

Texto e foto assessoria