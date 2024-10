Rede Primavera presente no maior congresso de saúde do Brasil

A Anahp (Associação Nacional de Hospitais Privados), promoveu nos dias 16 e 17 de outubro, em São Paulo, mais uma edição do Conahp ((Congresso Nacional dos Hospitais Privados), com o objetivo principal de discutir os desafios do setor da saúde, abordando temas como o impacto da IA (Inteligência Artificial) regenerativa no trabalho de profissionais de saúde, a evolução e a importância da saúde integrativa, além de espaços interativos que apresentaram soluções tecnológicas para um ecossistema hospitalar totalmente integrado. Além disso, a grande novidade desta edição foi um espaço criado para discutir exclusivamente a saúde do futuro.

O evento aconteceu no Transamérica Expo Center, e reuniu profissionais de renome nacional e internacional, como a Ministra da Saúde, Dr. Nísia Trindade e o Dr. Rushika Fernandopulle, membro da equipe médica do Massachusetts General Hospital (Hospital Geral de Massachusetts) e da Harvard Medical School (Faculdade de Medicina de Harvard). Também estiveram presentes diretores, coordenadores e supervisores da Rede Primavera, o que reforça a missão da instituição em seu compromisso em levar experiência segura e humanizada ao paciente com excelência nos processos e uma oportunidade para trocar experiências, ideias e soluções.

A diretora assistencial da Rede Primavera, Aline Bastos, falou sobre sua participação no congresso. “Foi uma experiência super valiosa, com temas visionários e palestrantes renomados a nível nacional e internacional. Além disso, foi possível trocar experiências e conhecer novos produtos e serviços”, completou.

Fonte e foto assessoria