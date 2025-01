Residente de Psiquiatria do Cirurgia vence etapa Nordeste de prêmio TYSA

Reconhecido pela assistência de média e alta complexidade que presta à população sergipana, o Hospital de Cirurgia (HC) também se destaca na área do ensino e formação de novos profissionais. Esse compromisso foi reafirmado com a conquista da Dra. Heloysa Fernandes Silva, residente médica em Psiquiatria da instituição hospitalar, que venceu a etapa da Região Nordeste do Prêmio TYSA (Torrent Young Scholar Award). A premiação seleciona os melhores jovens psiquiatras de cada região do Brasil.

O TYSA é idealizado pela Universidade de São Paulo (USP), em parceria com a Torrent Pharma, e tem como objetivo identificar e promover residentes talentosos na Psiquiatria que cursam o 3º ano (período conclusivo). A iniciativa busca incentivar o desenvolvimento acadêmico e prático dos jovens profissionais, ajudando-os a adquirir uma visão mais ampla da área e ampliando suas perspectivas de atuação na profissão.

Dra. Heloysa Fernandes, 28 anos, é formada em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) desde 2020 e iniciou a Residência em Psiquiatria no HC em março de 2022. “Na minha formação até aqui, aprendi com os meus preceptores do Cirurgia que preciso ser melhor a cada dia. Não para mostrar para alguém os meus títulos ou um número de RQE (Registro de Qualificação de Especialista), mas para trazer a melhor bagagem técnica e humana para os meus pacientes”, destaca.

Premiação nacional

Dra. Heloysa Fernandes conquistou o primeiro lugar na etapa do Nordeste do Prêmio TYSA ao atingir a maior nota entre os participantes – residentes de instituições de ensino públicas ou privadas – que realizaram duas provas de avaliação. Em fevereiro, a residente do HC disputará a fase nacional da conceituada premiação. Junto a outros quatro finalistas, cada um representando uma região do país, ela participará de uma banca de avaliação no Departamento de Psiquiatria da USP, na cidade de São Paulo.

“Já estou feliz até aqui. É uma honra pra mim representar a Região Nordeste que me acolheu desde muito pequena e onde todas as minhas raízes estão expressas. Caso conquiste o prêmio nacional, a felicidade com toda certeza será avivada. O resultado será no início de fevereiro, onde irei a São Paulo para a final”, declara a residente.

Residência no HC

O Hospital de Cirurgia contribui significativamente para o desenvolvimento e aprimoramento de profissionais de saúde por meio da oferta de nove Programas de Residência Médica: Psiquiatria, Ortopedia, Cardiologia, Cirurgia Cardiovascular, Clínica Médica, Cirurgia Vascular, Cirurgia Geral, Medicina Intensiva e Neurocirurgia. Além disso, o HC oferece Programa de Residência Multiprofissional em Terapia Intensiva nas áreas de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia.

O ensino e a pesquisa são uns dos pilares essenciais do HC. “Decidi fazer Residência no Cirurgia, pois confio na história da instituição e era o que melhor atendia às minhas expectativas de morar em Aracaju, local que se tornou minha segunda casa”, afirma Dra. Heloysa Fernandes.

O coordenador do Programa de Residência Médica do Cirurgia, Dr. Alex Vianey, reforça o compromisso do hospital com a capacitação de profissionais. “Estamos continuamente empenhados em oferecer uma formação de excelência, com preceptores capacitados e um ambiente que favorece o aprendizado teórico e prático. O Cirurgia trabalha para contribuir com a formação de médicos que possam fazer a diferença na saúde dos pacientes assistidos no hospital e da população sergipana”, conclui.

Assessoria de Comunicação Hospital de Cirurgia