Resultados de Avaliação da Educação Básica de Sergipe estão disponíveis

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAED/UFJF) divulgaram os resultados definitivos do Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (Saese) 2025. O acesso aos dados pode ser realizado por meio da Plataforma de Devolutivas. Os dados serão absorvidos pelas equipes diretivas, a fim de que sejam utilizados em intervenções pedagógicas baseadas em evidências.

A divulgação do resultado cumpre o cronograma da quarta edição do Saese, que ocorreu de 11 a 26 de novembro de 2024. Ela envolveu as redes públicas estadual e municipais, a partir da aplicação de instrumentos avaliativos de Língua Portuguesa e Matemática e de questionários contextuais em todas as etapas de ensino: Alfabetização, Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

A partir de agora, as secretarias de Educação e as Unidades de Ensino têm à disposição dados relevantes a respeito da aprendizagem de seus estudantes, possibilitando intervenções pedagógicas para qualificar ações e programas educacionais. “Os resultados indicam onde cada rede de ensino e escola estão e como devem agir para cumprir as metas e objetivos pré-estabelecidos”, destacou a professora Joniely Cruz, diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional (CEAVE).

As redes tiveram a oportunidade de consultar seus resultados preliminares a partir do dia 27 de fevereiro. Os gestores das unidades de ensino das redes públicas estadual e municipais puderam analisar os resultados e interpor recursos no período de 10 a 21 de março, acessando a plataforma dos resultados preliminares.

O professor Alexandre Guimarães, chefe do Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Eduacacional (SEGSSE) da Seed, informou que a próxima ação do Serviço é realizar formações de análise e apropriação dos dados com técnicos das secretarias de Educação municipais e estadual, com a gestão das escolas e professores. “São momentos importantes de imersão e que possibilitam aos participantes replicarem nas redes e suas unidades de ensino”, afirmou.

O Serviço de Gestão do Sistema de Avaliação Educacional (SEGSAE) disponibilizou, no site da Secretaria de Estado da Educação, uma série de itens utilizados em avaliações externas e formativas para as escolas fazerem o uso junto aos estudantes. A finalidade é oferecer instrumentos para apoiar os professores, tornando o processo de avaliação externa e em larga escala mais familiar.

Sistema de Avaliação

O Saese contou com a participação de 984 escolas, dentre as quais 308 escolas estaduais dos anos iniciais (1º ao 5º ano), finais (6º ao 9º ano) e médio (1ª e 3ª séries), além de 676 escolas municipais, abrangendo os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Para operacionalizar o Saese, o Governo de Sergipe contratou a Fundação Cesgranrio, que organiza junto à Seduc todo o processo de aplicação dos instrumentais.

Os estudantes responderam a questionários contextuais no dia da aplicação da prova que coletam informações sobre fatores socioeconômicos, formação docente e gestão escolar. Esses dados complementam a avaliação e ajudam a traçar um panorama mais detalhado da educação pública em Sergipe.

Além das provas dos alunos, fazem parte os questionários contextuais respondidos por professores, coordenadores e dirigentes escolares. O objetivo é discutir fatores socioeconômicos e culturais que auxiliem na busca de explicações para os resultados de aprendizagem encontrados. Os cadernos de teste com os itens foram apresentados no formato impresso, e as respostas aos itens e às questões contextuais foram obtidas mediante preenchimento de cartões de respostas para a leitura ótica.

Os dados coletados são essenciais para medir a qualidade da educação ofertada na rede pública estadual. Como política pública de estado, os dados do Saese impactam nas diferentes frentes dos projetos, ações e atividades educacionais.