Resultados do Encceja 2024 já podem ser consultados

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na última segunda-feira, 23 de dezembro, os resultados das provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024, realizadas em 25 de agosto. Em Sergipe, 10.106 candidatos participaram do exame, 1.491 dos quais se inscreveram para o Ensino Fundamental e 8.615 para o Ensino Médio.

Os candidatos podem acessar os resultados no Sistema Encceja, utilizando CPF e senha cadastrados na conta gov.br. Após a consulta, devem procurar a instituição certificadora indicada no ato da inscrição para solicitar a certificação ou declaração de proficiência.

Para obter a certificação, os participantes precisam atingir, no mínimo, 100 pontos em cada área de conhecimento e 5 pontos na redação. Caso o participante não obtenha êxito em todas as áreas em uma única edição, pode acumular declarações de proficiência de diferentes edições até alcançar a certificação completa.

Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) e o Instituto Federal de Sergipe (IFS) são responsáveis pela emissão dos certificados. Os candidatos que optaram pela Seduc como certificadora podem solicitar os documentos presencialmente na sede da instituição, localizada no Complexo Administrativo e Pedagógico, em Aracaju, das 7 às 13 horas, ou pelo e-mail certificacao.ded@seduc.se.gov.br. É necessário apresentar o boletim do Encceja, além de fotocópias do RG e CPF. O prazo para emissão é de até 30 dias.

Para os participantes que não tiverem sido aprovados em todas as áreas do Encceja 2024, a Seduc oferece a possibilidade de realizar as provas pendentes por meio do Exame Supletivo em Regime Especial. O agendamento pode ser solicitado pelo e-mail da certificação ou presencialmente, com os mesmos documentos exigidos.

A Seduc tem trabalhado para facilitar o acesso dos participantes a recursos pedagógicos e tecnológicos, essenciais para a preparação para o Encceja. Esses materiais estão disponíveis no Portal Supletivo, no site oficial da Seduc.

De acordo com o professor Edson Aragão, coordenador da Divisão de Exames e Certificação (Diex), o Encceja tem sido uma ferramenta fundamental para possibilitar que jovens, adultos e idosos retomem seus estudos e se qualifiquem para o mercado de trabalho. “A redução no número de participantes no Encceja ao longo dos anos reflete a diminuição do índice de pessoas sem a conclusão do Ensino Fundamental ou Médio, um avanço significativo para a educação em Sergipe”, destacou.

Encceja PPL

Os resultados do Encceja para Pessoas Privadas de Liberdade (PPL) e jovens sob medida socioeducativa serão divulgados no dia 6 de janeiro de 2025, reforçando o compromisso do exame com a inclusão socioeducacional.

Foto: Maria Odília