Reta final na preparação para o Enem terá semana Revisa Enem

A rede estadual de ensino de Sergipe realizou com a comunidade escolar uma vasta preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) durante todo o ano letivo, contribuindo desde os materiais de apoio até a assistência psicológica. A reta final de todo esse preparo acontece no dia 1° de novembro, quando alunos dos terceiros anos do Ensino Médio e do programa Pré-Universitário (Preuni) se reúnem para a tão aguardada Revisão Final.

As provas do Enem 2024 acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Sergipe contabiliza um total de 69.376 inscritos para o Enem, 22.069 dos quais são estudantes concluintes do ensino médio na rede pública.

Esse número é resultado das ações realizadas durante todo o ano pela Secretaria de Estado da Educação e da Cultura de Sergipe (Seduc), por meio do Serviço de Ensino Médio e do programa Pré-Universitário. Os serviços educacionais realizaram diversas ações com o objetivo de incentivar a inscrição dos alunos no Exame.

Atividades preparatórias

Tanto os alunos do Pré-Universitário, quanto os alunos dos “Terceirões” do ensino médio receberam os materiais didáticos, gratuitamente. Também foram elaboradas atividades a partir da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e os projetos foram desenvolvidos durante o ano letivo em conjunto para todos os alunos.

Ao todo, os candidatos ao Enem participaram de quatro Aulões de Atualidade e Redação, duas edições dos projetos Redação em Ação, Simulados Online e Treinando com Pesos. Além disso, também aconteceu um Simula Enem e a primeira edição do Tardezinha do Preuni, ‘O pôr do sol da aprovação’, ocasião em que os alunos se reuniram para um fim de tarde de conhecimento e distração.

Ainda em preparação, os alunos dos terceiros anos e do Preuni participarão, entre os dias 29 e 31 de outubro, da primeira semana do Revisa Enem. Nele, estarão presentes assuntos relacionados a Linguagens e Códigos e Ciências Humanas; já nos dias 4, 5, 6 e 7 de novembro será a vez dos assuntos de Ciências da Natureza e Matemática.

“O Preuni desenvolve ações para preparar os estudantes com o objetivo de passar-lhes confiança, de revisar os conteúdos mais importantes e a todo o tempo mostrar que eles são capazes de ter e obter o sucesso final da aprovação e iniciação da sua vida acadêmica”, afirma a coordenadora do Pré-Universitário da Seduc, Gisele Pádua.

Revisão final

Nessa reta final de preparação, a Seduc realiza mais uma edição da Revisão Final para o Enem, que acontecerá no Ginásio Desportivo Constâncio Vieira, em Aracaju, no próximo dia 1° de novembro. quando mais de seis mil alunos são aguardados para o último momento da retirada de dúvidas do Exame Nacional.

“Desde o início do ano a rede estadual de ensino vem se preparando com todo o comprometimento para ofertar aos seus alunos toda a assistência a fim de que eles realizem o sonho de ingressar no nível superior ou realizar outras atividades profissionais. Isso acontece em todas as escolas que ofertam o ensino médio e nos polos do Pré-Uni. Este ano, acreditamos que será ainda mais positivo que o ano de 2023, e toda preparação acontece graças ao empenho do nosso grande time de professores. A força da escola pública vai brilhar no Enem 2024”, finaliza o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

Por trás desse grande evento, toda uma equipe desenvolve os trabalhos para contribuir com o êxito final dos alunos, desde dicas de alimentação para a prova até os transportes e todos os serviços de logística nos dias das provas.

Por meio das redes sociais da Seduc, o Departamento de Alimentação Escolar (DAE) disponibilizará dicas de alimentos saudáveis que os alunos poderão levar para o dia da prova. Além disso, o DAE auxiliará o Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE) na distribuição dos alimentos durante a revisão final, segundo a diretora da Alimentação Escolar, Lucileide Rodrigues.

O Programa Acolher também estará presente no aulão 2024. Com a proximidade da prova, a ansiedade e o nervosismo tomam conta dos alunos. Com isso, os psicólogos desse programa proporcionarão um momento de relaxamento para os alunos. “Oferecemos a nossos estudantes um espaço de escuta e acolhimento para que, diante de todas as expectativas e sentimentos que permeiam a realização das provas, eles possam receber orientações sobre como devem proceder diante da ansiedade, presente e tão comum nesse período”, complementa o coordenador estadual do Programa Acolher, Pedro de Santana.

O Setor de Transporte da Seduc (Setran) está mobilizado para realizar o transporte dos alunos que virão dos municípios. Para os estudantes que residem na capital, o passe escolar será liberado para utilização no dia da revisão. “Faremos uma última reunião na véspera da prova para repassar todos os pontos (roteiros, quantitativos, tipos de veículos, contatos dos motoristas). Estamos otimistas e trabalhando muito, para ser um sucesso, com tranquilidade e segurança”, reforçou a diretora do Setran, Sandra Ribeiro.

Foto: Maria Odília/ Arquivo- Seduc