Retrô derrota o Itabaiana e avança para a final da Série D

Em um duelo decisivo pela semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô (PE) superou o Itabaiana nos pênaltis e garantiu sua vaga na final da competição. O jogo aconteceu, nesse domingo (15), no estádio Mendonção, em Itabaiana. A equipe sergipana havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0 e dependia apenas de um empate para avançar. No entanto, a Fênix desenvolveu o mesmo placar jogando fora de casa e tomou a decisão para os deliberados. Com uma atuação brilhante do goleiro Darley, que defendeu dois pênaltis, a equipe pernambucana saiu vitoriosa e garantiu a classificação.

O Itabaiana iniciou uma partida de forma intensa. Logo aos dois minutos, na cobrança de escanteio de Leilson, a defesa do Retrô quase marcou contra. Aos três minutos, o meia arriscou de fora da área, quase surpreendendo Darley, que defendeu. Mesmo com mais volume de jogo, o Tremendão da Serra não conseguiu criar oportunidades claras. O Retrô, por sua vez, respondeu aos 30 minutos em cabeçada de Mascote, e novamente aos 41 minutos com um chute de Leonan.

O Retro voltou melhor para o segundo tempo e iniciou a reinicialização do Itabaiana. Aos 13 minutos, Diego Guerra chutou com perigo, mas Jefferson, goleiro do Itabaiana, fez boa defesa. A equipe pernambucana mantinha o controle, enquanto o Tremendão se defendia sem sucesso nos contra-ataques. A entrada de Giva no lugar de Mascote fez a diferença, e aos 36 minutos ele aproveitou um rebote na área para marcar o gol que levou a partida para os pênaltis.

Penalidades

Nas cobranças de penalidades, o Retrô foi mais eficiente. Giva, Radsley, Alencar e Luisinho converteram seus julgamentos, enquanto Alex Reinaldo e Fialho pararam no goleiro Jefferson. Pelo Itabaiana, Tiago Souza, Cleiton e Leilson marcaram, mas Léo Carvalho isolou sua cobrança, e Chiquinho e Gabriel Henrique pararam nas mãos de Darley. Assim, o Retro garantiu sua vaga na final.

Fonte e foto: Site 93Notícias