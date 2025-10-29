Revisão Final do Enem será no dia 7 de novembro no Constâncio Vieira

A maior revisão pública preparatória para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do Brasil acontece em Sergipe e está bem próxima. Com o tema ‘Conexões que Transformam’, o Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), realiza a Revisão Final 2025 no próximo dia 7 de novembro, às 8 horas, no Ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju. A ação deve reunir mais de seis mil alunos da 3ª série do ensino médio e do Programa Pré-Universitário (Pré-Uni) das dez Diretorias Regionais de Educação (DREs) do Estado.

Com orientações estratégicas e revisões abrangentes dos principais conteúdos que caem nas provas marcadas para os dias 9 e 16 de novembro, a Revisão Final visa fortalecer a confiança dos estudantes e garantir que eles estejam prontos para alcançar seus objetivos. A programação inclui aulas dinâmicas, resolução de questões e atividades interativas, proporcionando um ambiente de aprendizado leve e colaborativo. Todo o material é preparado pelos professores articuladores do programa Pré-Universitário da Seed.

“A Revisão Final é a culminância de toda a preparação realizada para o Enem durante o ano letivo. Mais do que conteúdo, nossa prioridade é garantir que os estudantes saiam confiantes e, principalmente, seguros. Este evento envolve um planejamento intersetorial completo, do transporte à alimentação e, especialmente neste ano, a inclusão. Trabalhamos para quebrar a invisibilidade e prover tranquilidade e equilíbrio a todos os seis mil jovens que se preparam para o exame”, afirma a diretora do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (Dase), professora Eliane Passos.

Na programação, que se inicia às 8 horas, os estudantes poderão contar com aulas de Ciências Humanas e da Natureza, Linguagens, Redação e Matemática, com material acadêmico em apostilas, com dicas pontuais e precisas e algumas estratégias de como responder à prova. Além do material físico, os estudantes poderão baixar o material via QR Code espalhado pelo Constâncio Vieira.

“A preparação para o Enem na rede pública estadual inicia-se no primeiro dia de aula no ano letivo e segue com força diariamente. Temos mais uma grande Revisão Final com toda a logística preparada. Contaremos com uma forte equipe de colaboradores que atuará nos bastidores para oferecer o melhor atendimento aos participantes. Desde a logística do transporte até a alimentação e saúde, cada detalhe é pensado para garantir uma experiência confortável e segura que ofereça a oportunidade de preparação para as provas do Enem”, enfatiza o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral. “O Ginásio Constâncio Vieira já está sendo preparado para receber estudantes, professores e toda a comunidade escolar da capital e do interior com uma infraestrutura que assegura o acesso de todos, incluindo pessoas com deficiência. Além da parte física, quem não pode participar presencialmente conta com a transmissão ao vivo no Canal Educação Sergipe no Youtube. A maior revisão do Brasil é muito bem pensada e articulada para que os nossos estudantes tenham um dia especial”, complementa o gestor.

A grande novidade deste ano é a parceria firmada entre a Seed e o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe (Ipaese). O apoio surgiu após a necessidade de atender a um grupo de estudantes da Seed que demanda acompanhamento de intérprete de Libras. Em contrapartida, o instituto solicitou a disponibilização de vagas para alunos que gostariam de participar da revisão. “Isso para a gente foi muito positivo, porque dialoga com toda a nossa política de inclusão, que trabalhamos com todas as ações do Dase. Então, a parceria veio em um momento muito importante, que é o aulão, no qual a gente procura alcançar todo o público que queira se preparar para o Enem. Trazer esses jovens para participar conosco só vem a agregar ainda mais a importância, os valores e a qualidade que a revisão do aulão têm”, completa a diretora do Dase.

O evento também conta com o apoio do Serviço de Transporte Escolar (Setran) da Seed, que disponibilizará veículos para realizar o traslado dos estudantes que vêm das regiões de todos os territórios sergipanos. A alimentação contará com o apoio do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), e o Programa Acolher também ofertará atendimento para os alunos nesta reta final, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A coordenadora do Pré-Uni, professora Gisele Pádua, explica que o objetivo desta revisão é que o estudante esteja confiante e tranquilo nos dois dias do Enem. “O nosso objetivo é que ele saia confiante no processo que ele construiu ao longo de todo o ano. É na Revisão Final que o estudante vai conseguir ter contato com outros estudantes que estão passando pelo mesmo nervosismo que eles. Será um dia para revisar todo conteúdo apresentado durante o ano e um momento também de interação e engajamento antes da prova. Eles terão o apoio do Acolher, caso precisem, e poderão descontrair-se ao ver professores diferentes ministrando diversas aulas para que façam o Enem com tranquilidade”, finaliza.

Foto: Ascom Seed