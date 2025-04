Ricardo Marques orienta população a evitar descarte irregular do lixo em Aracaju

O vice-prefeito de Aracaju, Ricardo Marques, esteve na Zona Norte de Aracaju e flagrou o descarte irregular de lixo em diversas regiões e pediu o apoio da população para evitar a prática que prejudica o meio ambiente.

“Ao lado da prefeita Emília Corrêa, cheguei na gestão com muitos desafios para melhorar a cidade, um deles é o recolhimento do lixo que ainda não é licitado, é feito apenas através de contratos emergenciais, mas em breve vamos concretizar essa regularização fazendo a licitação. Aracaju é uma cidade linda e merece estar sempre limpa e a população deve ajudar também. Recebi muitas denúncias de descarte irregular do lixo e pude conferir de perto e peço que todos colaborem”, apela o vice-prefeito.

Ricardo Marques caminha diariamente nas ruas da capital e pede ajuda da população para manter a cidade limpa. “Sabemos das dificuldades que enfrentamos, mas com a ajuda de todos fica mais fácil. Por exemplo: você sabia que a Prefeitura, por meio da Emsurb , disponibiliza serviços gratuitos para facilitar o descarte correto do lixo?”.

A Operação Cata-Treco recolhe móveis velhos, sofás e outros objetos que não servem mais. Tem também os Ecopontos espalhados pela cidade, onde é possível deixar entulhos e resíduos volumosos de forma segura e ambientalmente correta.

Para solicitar o Cata-Treco, é simples: Ligue para (79) 3021-9914 ou (79) 3021-9908 (Ouvidoria). Ou envie um e-mail para ouvidoria.emsurb@aracaju.se.gov.br

“Manter Aracaju limpa é uma responsabilidade de todos nós! Vamos juntos cuidar de nossa Aracaju”, vibra Ricardo Marques.

Por Fredson Navarro