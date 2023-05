RioMar Aracaju anuncia programação junina, com atrações para família

Os festejos iniciam nesta sexta-feira e seguem até 21 de junho

A cidade entra no clima junino, anunciando a chegada do período mais animado do ano, para alegria dos amantes do forró. O colorido vibrante das bandeirolas, o ritmo contagiante da sanfona, da zabumba e do triângulo, a perfeita sincronia das quadrilhas e uma deliciosa culinária que aguça o paladar, complementa a atmosfera festiva, reunindo diferentes gerações para celebrar os santos Antônio, João e Pedro.

No RioMar Aracaju, a festividade tem início nesta sexta-feira, 26 de maio, e continua até 21 de junho, oferecendo uma programação dedicada à família, incluindo os adoráveis filhos de quatro patas.

ArraiAu Pet.jpg

Para quem não abre mão de curtir o período junino com conforto e segurança, o shopping preparou um roteiro com atrações imperdíveis, como a charmosa Vila de São João, shows com artistas da terra, quermesse, concurso de quadrilhas e uma grande atração vinda de diretamente de Caruaru, que promete agradar ao paladar de todos! Agende-se, para aproveitar cada instante da programação.

Quermesse da Serra do Machado.1.jpg

Foto assessoria

Lotti+Caldas Comunicação