RioMar Aracaju inaugura Vila de Páscoa de 3 a 27 de abril, na Praça de Eventos

Espaço inaugura no dia 3 de abril com parquinho temático onde as brincadeiras prometem tornar a Páscoa ainda mais doce

A época mais doce do ano está chegando ao RioMar Aracaju, com uma atração especial para os pequenos. De 3 a 27 de abril, a Praça de Eventos Rio será transformada em uma encantadora Vila de Páscoa, um circuito de brincadeiras que irá garantir momentos de alegria e diversão para crianças de 2 anos a 12 anos.

O circuito temático contará com diversas atividades interativas, incluindo piscina de bolinhas, tobogã, kid play, cama elástica, oficina de pintura de chaveiros em MDF para levar para casa, cama de gato, entre outras atividades que prometem entreter e estimular a imaginação dos pequenos visitantes. O ambiente foi cuidadosamente preparado para proporcionar uma experiência imersiva e tornar o período da Páscoa ainda mais especial.

Para ter acesso à diversão da Vila, é necessário adquirir ingresso na bilheteria do evento localizada no próprio espaço. Os ingressos custam R$ 35, que dá direito a 30 minutos de muita brincadeira. Para aproveitar o circuito sem se preocupar com o relógio, o evento oferece o ‘passaporte ilimitado’, que custa R$ 70 e garante acesso às atrações por tempo livre. Crianças menores de 4 anos devem permanecer acompanhadas por um responsável durante o período em que estiver no parque.

A atração funciona de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 21h. A expectativa é que A Vila de Páscoa conquiste famílias que buscam uma programação que reúna lazer e o encanto da Páscoa em um só lugar.

Serviço

O quê? Vila de Páscoa abre as comemorações do período mais doce do ano

Quando? De 3 a 27 de abril.

Onde? Praça de Eventos Rio, Piso L1, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio.

Acesso? Mediante bilheteria.

Valor? R$ 35 para brincar por 30 minutos l Passaporte ilimitado: R$ 70.

Classificação? Crianças de 2 a 12 anos.

Lotti+Caldas Comunicação – foto GettyImages