Robótica educacional avança na rede pública estadual de ensino de Sergipe

A robótica educacional já faz parte do dia a dia das escolas da rede pública estadual de ensino de Sergipe. Ao todo, 93 kits de robótica já foram distribuídos, dos quais 11 foram oferecidos a escolas de ensino regular e 82 a escolas de tempo integral.

Essa ação é fruto de um investimento de R$ 7.097.491,80, sendo R$ 1.013.927,40 com recursos próprios do Estado e R$ 6.083.564,40 com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). A iniciativa fortalece a aprendizagem prática e amplia o acesso dos estudantes ao universo da ciência e da tecnologia.

Além da distribuição dos kits, foi realizada uma formação para mais de 300 professores, a fim de prepará-los para atuarem com os kits. A formação teve início em outubro de 2024, com a primeira etapa presencial, e seguiu ao longo do ano de 2025 de forma online. Também foi disponibilizado o Recurso de Acessibilidade e Interação Digital para escolas que trabalham com as práticas de robótica e apresentaram necessidade no momento da compra dos kits.

As práticas de robótica vão além da montagem de protótipos ou do aprendizado de programação. Em sala de aula, elas estimulam competências fundamentais, como a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas e o trabalho em equipe. Além disso, fortalecem a interdisciplinaridade, permitindo que os alunos relacionem conteúdos de matemática, física, ciências e até arte na construção dos projetos.

No Centro de Excelência de Educação Profissional Ulysses Guimarães, em Umbaúba, município do sul do estado, as práticas de robótica acontecem semanalmente. Durante as aulas, os estudantes aprendem conceitos de programação, montagem e funcionamento de sensores e motores, sempre de forma prática e lúdica. As atividades começam com noções básicas de movimentação simples e uso de blocos de controle. Em seguida, os estudantes evoluem para desafios mais complexos, como robôs que seguem linhas, desviam de obstáculos e realizam movimentos automatizados.

O objetivo principal é desenvolver o raciocínio lógico, a criatividade e o trabalho em equipe, preparando os estudantes para compreender e aplicar, de forma divertida, os conceitos de tecnologia que fazem parte do nosso cotidiano. Essas práticas de robótica unem conceitos de diferentes áreas, como matemática, física e informática, em projetos reais. Ao fim do semestre, os alunos apresentam seus trabalhos, mostrando a toda a comunidade escolar o que aprenderam e construíram.

Já no Centro de Excelência Dom Luciano José Cabral Duarte, em Aracaju, as práticas de robótica acontecem durante as aulas da disciplina eletiva de Robótica, nas quais os alunos recebem conteúdo sobre programação e montagem de protótipos de robôs que seguem linha, obedecem a comandos e dançam. Além dessas aulas, os estudantes participam de um clube de robótica chamado Robotrix, no qual aprofundam seus conhecimentos na área de programação e robótica. Eles também participam de olimpíadas de robótica e conquistam premiações.

Para os estudantes, essas práticas são fundamentais para estimular a criatividade, uma vez que a construção de robôs sempre exige inovação por parte de quem os desenvolve, o que frequentemente resulta em pódios nas competições de robótica. “Nós dividimos nossas funções para que não fique uma atividade pesada. Essa é uma área de que eu gosto e que acredito que vai influenciar positivamente na minha vida acadêmica. É muito legal ter uma aula que quebra a rotina tradicional”, afirmou a estudante Ana Beatris Bezerra, integrante do grupo de robótica.

Já o estudante Luis Gustavo destacou que a preparação é a parte mais importante, principalmente antes das competições. “Nós fazemos muitas práticas, principalmente antes das competições. Estamos sempre tentando inovar ou criar as nossas próprias pistas, para desenvolvermos o nosso melhor modelo de robôs”, ressaltou.

Foto: Adejoan Gomes