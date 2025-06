Sabor da Sergipanidade conquista visitantes do Arraiá do Povo

O projeto ‘Cozinha Show – Sabor da Sergipanidade’ vem encantando quem passa pela Vila do Forró e pelo Arraiá do Povo. Trata-se de uma celebração viva dos saberes e sabores do povo sergipano, a ação promovida pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), que transforma a culinária local em arte e memória.

As atividades são conduzidas pelo renomado chef Timóteo Domingos, de Canindé do São Francisco, município do alto sertão sergipano. Conhecido como “O Rei do Cacto”, Timóteo já participou de diversos programas de TV, eventos internacionais e ações educativas voltadas à valorização dos ingredientes e tradições nordestinas. Ele se destaca por sua atuação na difusão da gastronomia sustentável com insumos da Caatinga, entregando produções inovadoras ao resgatar técnicas ancestrais.

“Eu estou encantado com o ‘Sabor da Sergipanidade’. A oportunidade de trazer um pedacinho de Sergipe de cada canto, através do sabor, é algo extraordinário. E poder fazer isso todos os dias, dentro do Arraiá do Povo, o maior São João à beira-mar do país, é uma satisfação imensa. O objetivo é mostrar que Sergipe, além de forró, além de arrocha e do turismo pujante, nós temos uma gastronomia que gera renda, que empreende que faz com que cada empreendedor e empreendedora do nosso estado consiga sobreviver e viver através da nossa cultura e, principalmente, do que a nossa biodiversidade pode oferecer”, explicou o chefe Timóteo.

A iniciativa tem conquistado não apenas os sergipanos, mas também turistas de diferentes regiões do Brasil, que se encantam com o sabor, a criatividade e a receptividade que envolvem cada apresentação. Foi o caso de Reginaldo Rocha, visitante vindo do Mato Grosso do Sul, que se surpreendeu com a riqueza da culinária local. “Nós somos turistas, viemos do Mato Grosso do Sul. Foi uma oportunidade única para poder conhecer um pouquinho da culinária do Sergipe, que a gente não conhecia”, comemorou Reginaldo.

Além de uma imersão gastronômica no Sabor da Sergipanidade, muitos turistas têm destacado a experiência no Arraiá do Povo como um ponto de vivência cultural sergipana completo. Para José Augusto, a proposta vai muito além dos sabores, ao reunir diversos elementos da identidade sergipana em um só ambiente. “O espaço é maravilhoso e contempla as tradições locais de várias formas. Música, artesanato, comida regional. Então ficou um espaço em que o governo do estado acertou. Ficou excelente”, sublinhou.

A experiência também tem despertado o interesse e a curiosidade de novos moradores, como é o caso de Amanda Damascena, que viu nas aulas-show uma oportunidade de aprendizado e conexão com o novo território. “A gente adorou, achei muito legal, gostei da ideia de poder ver o chefe cozinhar ao vivo. Eu amo cozinhar, então aprender uma receita nova sempre é muito interessante. É muito legal a gente conhecer a gastronomia aqui do Sergipe, a gente se mudou há pouco, então é tudo muito novo para nós”, disse Amanda.

Para Camila Goi, a estrutura acolhedora e o conteúdo cultural apresentado superaram expectativas, tornando a experiência ainda mais marcante. “Achei muito bom também o espaço, não esperava encontrar algo assim e foi muito legal ver receitas daqui sendo feitas”, disse ela.

Próximas aulas-show

Por meio das aulas-show juninas, o espaço do ‘Sabor da Sergipanidade’ promove aprendizado ativo e integração social. As atividades não apenas celebram a cultura local, mas também criam um ambiente vibrante e acolhedor. Esta semana, as aulas continuam trazendo o melhor das tradições sergipanas.

Confira a programação:

10/06 – Evanice e Pabllo – Licor de Capuccino

11/06 – Evanice e Pabllo – Licor de Mangaba

12/06 – Evanice e Pabllo – Licor de Caju

13, 14 e 15 – Timóteo Domingos retoma as aulas-show trazendo pratos inovadores com ingredientes genuinamente sergipanos