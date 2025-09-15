Saese promove curso de Anestesia Regional com apoio da Coopanest-SE

A Sociedade de Anestesiologia do Estado de Sergipe (Saese) realizou, entre os dias 11 e 13 de setembro, mais uma edição do Curso de Anestesia Regional, que contou com o apoio da Cooperativa dos Anestesiologistas de Sergipe (Coopanest-SE). A programação foi dividida em dois momentos: aulas teóricas, na quinta e sexta-feira à noite, e atividades práticas no sábado.

De acordo com o presidente da Saese, Lucas Cabral Wynne, a iniciativa já se consolidou no calendário da entidade. “Este curso é realizado há seis anos e, a cada edição, trazemos novidades sobre o uso do ultrassom para guiar bloqueios, permitindo que o anestesista realize a anestesia setorial com mais precisão. Hoje, já contamos com profissionais de Sergipe ministrando esse treinamento, o que mostra a evolução local. Nosso objetivo é preparar os anestesiologistas para oferecer um atendimento de qualidade e segurança aos pacientes”, destacou.

A anestesiologista Rocélia Andrade, participante da capacitação, ressaltou a importância do evento. “A Saese está de parabéns por promover esse curso de atualização em bloqueios guiados por ultrassom. Já é o segundo que faço, e em cada edição os professores trazem informações ainda mais atuais e aplicáveis à prática diária dos anestesiologistas da Coopanest-SE”, afirmou.

O presidente da Coopanest-SE, José Eduardo de Assis, reforçou a relevância do uso da tecnologia. “O ultrassom hoje é o novo estetoscópio da medicina. Na anestesia, utilizamos tanto no pré-operatório quanto no intra-operatório. Esse equipamento aumenta a segurança do paciente e garante mais qualidade e precisão ao procedimento. A cada curso, conseguimos nos reciclar, conhecer melhor os equipamentos e aprimorar a técnica em diferentes tipos de cirurgias”, explicou.

Para a anestesiologista Luciana Sales, a possibilidade de realizar o curso em Sergipe foi um diferencial. “Já tinha vontade de fazer essa capacitação, e poder realizá-la aqui é uma grande conquista. É um curso completo, ministrado por colegas nossos, e mostra a preocupação constante da Saese e da Coopanest-SE em elevar o nível de conhecimento dos cooperados, para que possamos prestar sempre um serviço de qualidade”, ressaltou.

Um dos instrutores práticos, o anestesiologista Lécio Bourbon, destacou a importância da educação continuada. “Esse curso é essencial para a evolução da anestesia em Sergipe, pois qualifica os profissionais da nossa categoria. A cada ano, trazemos novas informações e fico muito grato pelo convite da Saese para compartilhar conhecimentos com os colegas”, disse.

Ex-presidente das duas entidades, o anestesiologista Ronaldo Gurgel reforçou o compromisso das instituições com a formação permanente. “Adquirir novos conhecimentos faz parte da rotina médica. Precisamos constantemente somar experiências e perspectivas diferentes. A Saese e a Coopanest-SE estão de parabéns pela dedicação em promover a educação continuada, com eventos locais, organizados por colegas altamente capacitados de Sergipe”, concluiu.

Texto e foto assessoria