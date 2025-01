Saiba como proteger sua casa contra escorpiões e agir em caso de picadas

Com a chegada do verão e o aumento das temperaturas, o aparecimento de escorpiões nas residências se torna uma ameaça real em Aracaju. Em 2024, a capital registrou 1.080 casos envolvendo esses animais peçonhentos. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a importância de medidas preventivas para evitar acidentes e proteger a população.

Segundo Bonfim Oliveira, supervisor de endemias da SMS, o controle começa dentro de casa. “É essencial calafetar ralos, caixas de gordura e bocas de lobo para evitar que escorpiões vindos do esgoto entrem na residência. Além disso, não acumular madeira, tijolos ou lixo, pois isso atrai baratas, a principal fonte alimentar dos escorpiões”, ressaltou.

Ele explica que esses animais estão sempre na retaguarda e se escondem em locais como gavetas, calçados, caixas e até debaixo de colchões. “A picada é sempre acidental. Por isso, é preciso redobrar a atenção, especialmente com crianças, que podem tocar em locais onde os escorpiões estão escondidos”, alerta Bonfim.

Em caso de picada, a recomendação é buscar imediatamente as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Fernando Franco (Conjunto Augusto Franco) ou Nestor Piva (18 do Forte). Levar uma foto ou o próprio exemplar do escorpião – para identificar a espécie – pode ajudar no tratamento com o soro antiescorpiônico.

A prevenção está ao alcance de todos. Para reportar o aparecimento de escorpiões, os moradores devem acionar o Centro de Controle de Zoonoses por meio da Ouvidoria da Saúde nos telefones 0800 729 3534 (opção 2) ou 3711-5011.

Ao adotar práticas simples, como vedar ralos, manter a casa limpa e organizar ambientes externos, é possível proteger a família e contribuir para a saúde coletiva.

Texto e foto SMS