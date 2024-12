Samu 192 Sergipe recebe 19 novas ambulâncias para fortalecer frota

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe) recebeu nesta terça-feira, 17, do Ministério da Saúde (MS), 19 novas ambulâncias para continuar o processo de renovação da frota. Das viaturas, seis são Unidades de Suporte Avançado (USA) e 13 Unidades de Suporte Básico (USB), que serão distribuídas nas bases descentralizadas do estado. A entrega aconteceu em Sorocaba, no estado de São Paulo. A previsão é de que até janeiro de 2025 Sergipe receba mais 29 ambulâncias.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destaca que a iniciativa vem se somar aos esforços do Governo do Estado, que este ano também realizou locação de novas ambulâncias. “Estamos empenhados em garantir assistência qualificada e célere aos nossos sergipanos. Ficamos felizes pelo envio de novas ambulâncias para reforçar ainda mais a nossa frota”, salientou. O superintendente do Samu, Ronei Barbosa, enfatiza o processo de renovação. “Atualmente, contamos com 63 ambulâncias operando diariamente, 24 horas por dia, sete dias por semana. Essas novas ambulâncias também nos permitirão manter uma reserva técnica, garantindo que possamos operar eficientemente durante as manutenções preventivas ou corretivas. Com essa doação do Ministério da Saúde, estamos intensificando esse processo de renovação, o que proporcionará uma melhoria significativa na qualidade do serviço prestado pelo Samu 192 Sergipe”, disse. O objetivo por detrás da aquisição e renovação da frota, que vem sendo incentivada pelo Governo do Estado, é oferecer um serviço ainda melhor à população. O Samu 192 Sergipe possui uma particularidade, que é um dos únicos do Brasil que oferece cobertura integral em todo o território sergipano.

Bases descentralizadas

As USAs serão alocadas nas bases de Aracaju, Capela, Propriá, Nossa Senhora do Socorro e Tobias Barreto. Já as USBs vão para as bases de Aracaju, Capela, Carira, Carmópolis, Cristinápolis, Nossa Senhora da Glória, Indiaroba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro e Tobias Barreto.

A distribuição das viaturas é realizada com base em estudos que demonstram maior necessidade nessas regiões. A renovação da frota objetiva garantir, principalmente, celeridade nos atendimentos, diminuindo o tempo-resposta, bem como garantir novos veículos com potencial pleno de atendimento.

Foto: Taysa Barros/MS