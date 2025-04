Samu 192 Sergipe recebeu mais de 1.800 trotes no primeiro trimestre de 2025

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Sergipe (Samu 192 Sergipe) registrou um número significativo de trotes, realizados entre o mês de janeiro e março de 2025. Das 80.426 ligações feitas à Central de Regulação de Urgência (CRU), 1.872 foram trotes, o que corresponde a 2,33% das ligações. Para combater a prática, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta sobre os riscos que esse tipo de atitude pode trazer para a população.

Os trotes direcionados a serviços de emergência, como o Samu 192 Sergipe, causam prejuízos significativos e podem custar vidas. Quando uma equipe é mobilizada para atender a uma ocorrência falsa, ela deixa de estar disponível para socorrer quem realmente necessita do atendimento naquele momento.

O número de chamados falsos ao Samu 192 Sergipe ainda é considerado elevado. Diante disso, a gerente médica da Central de Regulação das Urgências (CRU), Andréa Bastos, alerta para os prejuízos causados por esta prática. Além disso, orienta que os pais e responsáveis conversem com os filhos. “A cada minuto perdido com um trote, um atendimento real está sendo prejudicado. Trotes não são brincadeira, são crimes que colocam vidas em risco. Cada ligação deve ser feita com responsabilidade e consciência. Então, eu deixo uma orientação de que ensine seus filhos, fale com seus amigos, ajude a espalhar essa ideia de salvar vidas”, destacou a médica.

O Samu 192 Sergipe é acionado pela Central de Regulação de Urgência (CRU), que conta com sete Telefonistas Auxiliares de Regulação Médica (Tarm) e seis médicos reguladores por plantão. São os telefonistas que fazem o primeiro atendimento e filtram os trotes. Na sequência, a ligação é passada para o médico regulador e a ele cabe decidir se envia ou não o socorro solicitado.

Foto: Ascom SES