São João: confira os cuidados com a rede elétrica ao usar enfeites

As bandeirolas devem ser colocadas longe da rede elétrica

Junho chegou com as tradicionais festas juninas. Neste período, é comum a decoração das ruas com bandeirolas, além de soltar fogos e acender fogueiras. Para aproveitar os festejos com segurança, é fundamental redobrar a atenção em relação à rede elétrica para evitar acidentes.

Ao decorar a frente de casa com bandeirolas é recomendado colocá-las longe de postes de energia. Além disso, é importante não amarrar fios, cabos ou enfeites em postes ou fiações elétricas. “Aconselhamos evitar o uso de enfeites de metais e, caso queira fazer uso desses materiais, que seja utilizado adereços isolantes, como borracha e silicone, para evitar o risco de condução de energia. Não pendure nos postes e fios elétricos”, explica o coordenador de Segurança e Saúde da Energisa em Sergipe, Robson Jezler.

Ao lidar com fogos de artifício, fogueiras e demais elementos das festas juninas, é essencial tomar precauções adicionais para garantir a segurança. “Jamais solte fogos de artifício próximos à rede elétrica. No caso das fogueiras, é importante observar a distância em relação à rede elétrica, pois o fogo ou o calor excessivo podem danificar cabos e estruturas, causando curtos-circuitos e interrupção de energia”, alerta Robson.

Para quem pretende ganhar uma renda extra ou realizar festas em locais públicos, é necessário solicitar uma ligação elétrica provisória com carga adequada para o evento, evitando improvisações perigosas, as conhecidas “gambiarras”. Os clientes interessados no serviço devem realizar a solicitação junto à Energisa com cinco dias de antecedência. Caso seja necessário realizar qualquer tipo de instalação elétrica, a orientação é buscar um profissional qualificado para executar o serviço.

Canais de atendimentos

– Aplicativo: Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

– WhatsApp Gisa: gisa.energisa.com.br

– Site: www.energisa.com.br

– Call Center: 0800 079 0196

