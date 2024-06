São João é festa, intercâmbio cultural, aprendizado e cuidado

No Fejune da DRE 8, além dos forrozeiros e quadrilheiros, também participaram da festa os profissionais dos programas ‘Saúde na Escola’ e ‘Cuidar-se’

Engana-se quem pensa que os festejos juninos são apenas festas populares. Eles também podem e devem ser momentos de intercâmbio cultural, aprendizado e de cuidado. Pensando nisso, a Diretoria Regional de Educação da Grande Aracaju (DRE 8), ao realizar o seu Festival Junino da Educação (Fejune 2024), tratou de chamar os forrozeiros e quadrilheiros de plantão, juntamente com os profissionais do Programa Saúde na Escola e do Programa Cuidar-se para promover um São João festivo e consciente. A festa aconteceu na tarde desta quinta-feira, 13, na quadra do Colégio Estadual Armindo Guaraná, em São Cristóvão.

De acordo com a diretora da DRE 8, Marleide Cruz de Araújo, o Fejune não é apenas uma celebração das festividades juninas, mas também um momento de valorização do aprendizado e da criatividade dos alunos. “Neste ano, transformamos a quadra do Colégio Armindo Guaraná em uma pequena cidade cenográfica, com fachadas de arquitetura sertaneja, onde cada escola participante apresentará trabalhos temáticos inspirados na rica cultura nordestina, pois o Fejune 2024 fortalece não apenas o intercâmbio cultural entre os alunos e o aprendizado, mas também os laços comunitários e o orgulho pela nossa identidade sergipana”, afirmou.

Quatorze escolas abrilhantaram a festa com suas apresentações de trabalhos temáticos. São elas: CE Hamilton Alves (Cj. Eduardo Gomes/S. Cristóvão) e CE Juscelino Kubistchek (N. Sra. do Socorro) – Tema: Vida Sertaneja 2. CE Paulo Sarasate (Centro Histórico/S. Cristóvão) e CE José Franklin (Barra dos Coqueiros) – Tema: Valorizando o Artesanato Sergipano: tecendo tradições, histórias e sentimentos 3. CE Padre Gaspar Lourenço (Apicum/S. Cristóvão) e CE Rogaciano Magno Leão Brasil (Santo Amaro das Brotas) – Tema: Cangaço 4. CE Clarice da Silva (Cj. Eduardo Gomes/S. Cristóvão) e CE Felipe Tiago Gomes (Maruim) – Tema: Simbologia Junina 5. CE Glorita Portugal (Cj. Eduardo Gomes/S. Cristóvão) e CE Zizinha Guimarães (Laranjeiras) – Tema: Manifestações Religiosas e Suas Simpatias 6. CE Dep. Elísio Carmelo (Centro Histórico/S. Cristóvão) e CE Pedro Almeida Valadares (Itaporanga D’Ajuda) – Tema: Delícias Juninas 7. CE Armindo Guaraná (Rosa Elze/S. Cristóvão) e CE Maria de Lourdes Gois (Riachuelo) – Tema: Literatura de Cordel. Destaque especial para a participação das escolas de São Cristóvão: Luiz Guimarães, Manoel dos Passos, Normelia Araujo e Neide Mesquita.

O aluno do Colégio Estadual Professora Clarice da Silva, Ayron de Jesus Machado, acompanhado de suas colegas do Colégio Estadual Felipe Tiago Gomes, apresentava com entusiasmo as simbologias do São João. “Nós fizemos uma pesquisa sobre os símbolos dos festejos juninos, como a fogueira, as bandeirolas e dos santos porque São João é festa, diversão, mas também aprendizagem e valorização da nossa cultura”, enfatizou o aluno de São Cristóvão.

Além das apresentações de trabalhos temáticos, que exploram desde o artesanato junino até manifestações religiosas e literatura de cordel, os jovens empreendedores tiveram espaço para organizar suas próprias barraquinhas, oferecendo produtos típicos e apoiando seus pequenos negócios.

As quadrilhas juninas deram um show à parte. Dentre elas, se apresentaram: Xodó do Franklin (CE José Franklin), Quadrilha Zizinha Guimarães (CE Zizinha Guimarães) e Flor do Sertão (CE Pedro Almeida Valadares). Já o quarteto pé de serra do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe, além de muito forró, aproveitou a ocasião para abordar os cuidados quanto ao manuseio de fogos de artifício e prevenção a queimaduras.

O Fejune da DRE 8 contou ainda com a presença dos programas Saúde na Escola e Cuidar-se. As equipes de profissionais que integram os programas aproveitaram o momento para conversar com os alunos, esclarecendo dúvidas e distribuindo materiais educativos.

De acordo com o coordenador do programa Saúde na Escola, Emerson Araújo, o PSE tem como proposta apresentar ações importantes por meio de 14 eixos que objetivam contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da educação básica da rede pública estadual de ensino, tais como: prevenção das violências e dos acidentes, prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas; saúde mental e saúde sexual e reprodutiva e prevenção ao HIV STI.

“Por outro lado, o Programa Estadual de Promoção, Proteção e Prevenção da Saúde Menstrual nas Escolas, mais conhecido como Cuidar-SE, assegura a disponibilização gratuita de absorvente higiênico íntimo e outros cuidados básicos de educação em saúde, higiene pessoal e saúde menstrual”, explica Emerson.

O programa Cuidar-se é uma ação do Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), em parceria com a Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, Secretaria de Estado de Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e Secretaria de Estado da Saúde (SES).

