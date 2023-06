São João na Praça tem vacinação contra o covid-19 e influenza

A Prefeitura de Aracaju ampliou a oferta da vacinação contra a covid-19 e a influenza em mais uma localização da cidade. De segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, os imunizantes estarão disponíveis na praça General Valadão, no centro da capital.

Até o dia 22 deste mês, a ação fará parte da programação do São João na Praça, evento que integra a programação do Forró Caju 2023.

“É no centro da cidade que tudo acontece. As pessoas trabalham, fazem compras, visitam pontos turísticos e agora vão poder curtir um bom forró também. Precisamos aumentar o número de pessoas vacinadas contra a covid e a influenza, por isso disponibilizamos mais essa opção para as aracajuanas e os aracajuanos completarem o esquema vacinal”, destacou a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Para se vacinar é necessário apresentar documento oficial com foto e a carteira de vacinação.

