Saúde alerta municípios sobre a importância do combate ao tabagismo

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e do Ministério da Saúde (MS), promoveu, nesta segunda-feira, 26, o Colegiado Estadual de Combate ao Tabagismo com o tema, ‘Não se deixe enganar: Cigarros eletrônicos malefícios para sua saúde’. A ação reuniu coordenadores e técnicos do Programa Tabagismo.

A iniciativa ocorreu em alusão ao Dia Mundial sem Tabaco, celebrado em 31 de maio, para debater sobre a prevenção e tratamento do tabagismo, especialmente os cigarros eletrônicos. O tabagismo é considerado uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. A doença contribui para alguns tipos de câncer, como o de pulmão, que segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) é o câncer que mais mata.

Segundo a referência técnica do Programa Tabagismo da SES, Ivete Góis, a ação reuniu os novos técnicos representantes dos 75 municípios sergipanos para o fortalecimento do Programa de Tabagismo dentro dos municípios com o Estado. “Essas experiências são muito importantes para o conhecimento, capacitação e acolhimento de todos os técnicos e profissionais do Programa Tabagismo. Levando em consideração que o uso de cigarros eletrônicos está em alta, é importante estarmos preparados para alertar a população sobre os malefícios desse uso”, relata.

De acordo com a pneumologista do Programa de Tratamento ao Tabagismo de Aracaju, Ana Paula Argolo, o evento é de suma importância, considerando as consequências relacionadas ao uso precoce da nicotina, presente nos cigarros eletrônicos. “Esse é um tema definitivamente crítico. E é de suma importância que seja discutido para que a gente, enquanto profissionais da saúde, lute contra a normalização dos vapes ou cigarros eletrônicos, que são consumidos, em sua maioria, pelos jovens. Além disso, é importante alertar a população que o uso desse aparelho pode causar consequências cardiovasculares e respiratórias”, destaca.

Para o médico atuante da Atenção Primária à Saúde do município de Propriá, Vinicius Cabral, a capacitação serviu como uma formação continuada, proporcionando momentos enriquecedores, com troca de experiências entre os envolvidos. “ É importante que esse tema seja cada vez mais debatido na sociedade. Para que, assim, possamos minimizar os danos causados pelo hábito de fumar, que ainda é muito predominante nos dias atuais”, frisa.

A coordenadora da Atenção Básica e Vigilância do município de Brejo Grande, Maria da Conceição, destacou sobre a importância de profissionais da saúde participarem de eventos como esse. “Foi um momento de muito aprendizado, no qual debatemos sobre estratégias de combate ao uso de cigarros eletrônicos e os riscos do seu uso. Portanto, devemos buscar meios de nos preparar para conter os danos causados por esse consumo que circula cada vez mais entre os jovens e é tão prejudicial”, comenta.

