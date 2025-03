SMS busca recursos para ampliar a cobertura e melhorar atendimento

A Prefeitura de Aracaju intensifica os esforços para melhorar o atendimento de saúde pública na capital. Na tarde desta terça-feira, 24, a secretária municipal da Saúde, Débora Leite, reuniu-se com o senador Alessandro Vieira para alinhar estratégias voltadas à captação de recursos federais, com o objetivo de expandir os serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir maior eficiência no atendimento.

Entre as prioridades da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) está a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), para garantir que cada profissional da rede atenda a uma quantidade de pessoas que permita um acompanhamento individualizado e eficiente. “Nosso compromisso é fortalecer as equipes de saúde da família, assegurando um atendimento humanizado e de qualidade. O principal objetivo é a retomada da medicina de família, melhorar o atendimento junto às equipes e reduzir o número de pessoas buscando urgência, muitas vezes com situações que poderiam ser resolvidas na Atenção Primária”, explicou Débora Leite.

O senador Alessandro Vieira destacou o apoio ao trabalho da gestão municipal e a importância de buscar mais recursos no governo federal. “A saúde é uma das principais preocupações da população de Aracaju, e a gestão está empenhada em enfrentar esses desafios. Nosso mandato está à disposição para garantir que os recursos necessários cheguem e sejam investidos na ampliação e melhoria dos serviços de saúde. Estamos trabalhando para mudar essa realidade”, afirmou o senador.

O alinhamento busca acelerar o fortalecimento da Atenção Primária, considerada a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção do SUS. A Prefeitura de Aracaju mantém o compromisso de fortalecer o cuidado preventivo, com o objetivo de garantir que a população tenha acesso a serviços de saúde mais eficazes e de qualidade.

