Saúde Aracaju reforça chamamento para vacinação contra o sarampo

O número de casos de sarampo tem aumentado em países das Américas e, por isso, foi emitido um alerta pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). De acordo com a entidade, houve um aumento de quase 350% no número de casos da doença, considerando o comparativo entre a oitava semana epidemiológica de 2024 e 2025 (21 de fevereiro).

Apesar do alerta, ainda não há registros de casos da doença no Brasil. No entanto, é preciso manter a principal forma de prevenção: a vacinação. Atualmente, a capital de Sergipe está com boa cobertura vacinal dos imunizantes Tríplice Viral e Tetra Viral, que protegem contra o sarampo: 84,15% da primeira dose e 70,84% da segunda dose

Mesmo com o cenário positivo quanto à proteção contra a doença, a gerente de imunização da Secretaria Municipal de Aracaju (SMS), Aizla Carolainy, explicou que as pessoas precisam manter a caderneta de vacinação atualizada para que o sarampo continue erradicado do país. “Nós temos uma boa adesão do público, mas, ainda assim, é importante conscientizar a população de que não podemos relaxar. Aquelas pessoas que estão com viagem marcada para outros estados ou países devem buscar os locais de vacinação para fazer essa atualização, assim como todos aqueles que ainda não tomaram a vacina ou não lembram se tomaram. Na dúvida, busque uma das unidades de saúde”, explicou.

Aracaju vem seguindo a determinação do Ministério da Saúde sobre o incentivo à vacinação contra o sarampo, mesmo que a capital esteja com bons índices de cobertura vacinal. “Devido a esse aumento de casos nas Américas, há um risco de o sarampo ser reintroduzido no território brasileiro, por isso o Ministério da Saúde orienta que intensifiquemos as ações de vacinação. A Tríplice Viral faz parte da rotina vacinal nas nossas unidades”, salientou a responsável técnica da Rede de Frio da SMS, Clarissa Franco.

Clarissa explicou a faixa etária para vacinação contra o sarampo. “As crianças devem tomar a primeira dose com 12 meses e a segunda com 15 meses. Para a população geral, de cinco a 59 anos, é preciso manter o esquema vacinal completo”.

Riscos do sarampo

Apesar de parecer inofensivo, o sarampo pode trazer complicações respiratórias, problemas de visão e neurológicos, podendo levar até à morte, como explicou a médica Suyan Mychelle Dias Silva. “O sarampo é uma doença altamente contagiosa que pode trazer diversos riscos à saúde. O paciente pode desenvolver uma das principais causas de morte relacionada ao sarampo que é a pneumonia, problemas neurológicos como inflamação no cérebro, além de infecções secundárias e muitas outras complicações. Por isso, a vacinação contra o sarampo é tão importante e realmente precisamos ficar atentos”, alertou.

Texto e foto ascom SMS